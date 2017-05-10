福利太好？ 航發會、中華顧問工程遭刪部分預算
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕立法院交通委員會今日審查交通部主管的6個財團法人預決算案，中華顧問工程司因106年編列110萬元的福利費用，50名員工平均每人每年福利金額高達2萬2千元，被質疑比公務人員最高額度的1萬6千元還要高出許多；交委會最終決議比照公務人員金額，刪除預算30萬元。
中華顧問工程司福利費用中，包含員工的三節獎金，每個節日都是6千元，中華顧問工程司董事長林志明表示，下個年度就不編列福利會，將比照公務人員編列休假補助。另外，中華顧問工程司許多工作都是由轉投資的台灣世曦工程公司在做，立委陳歐珀表示，中華顧問工程司是已經轉投資準備縮編的單位，用人費用應該要越來越少，怎麼會錢越編越多；因此，交委會最終除刪除30萬元之外，還附帶決議，要交通部於6個月內，就中華顧問工程司未來業務發展，及合併人次編列進行檢討並提出書面報告。
員工福利費用過高的情形，同樣發生在中華航空事業發展基金會，航發會106年人事經費編列1046萬8千元，當中有17萬福利費及57萬三節慰問金，光是航發會福利費平均每位員工每年就高達2萬4285元。航發會解釋，福利費是讓員工體檢使用，且需依照單據核銷，三節慰問金則是因交通運輸業在春節等重大節日都要值班，所以才會發給他們慰問金；至於以前質疑還要發給中華航空員工紅白帖，4月10日起都已經不再發放。
立委李昆澤表示，航發會是員外還是老爺，基層員工費用應該由中華航空或桃園機場公司自己去發放，這些怎麼還要股東發放，是錢太多還是太閒，預算都亂編？對於航發會福利費用，黃國書也說，現在已要公務員縮衣節食，但這些事業單位卻比公務員享有優渥的福利；立委林俊憲則說，不論是否用單據核銷，法令有規定每人每次檢查不得編列超過1萬4千元，但航發會每個人體檢費用1萬7千元根本違法編列。最終交委會決議刪除100萬元人事經費，且健檢費用編列每人不得超過1萬4千元。
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