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爭取參與WHA 陳建仁：這次有點等待

2017-05-10  14:03

〔記者鍾麗華／台北報導〕在中國杯葛下，我國未收到世界衛生大會（WHA）邀請函，副總統陳建仁今天接受廣播專訪時，未來應該提前在世界衛生組織（WHO）執委會開始就要爭取，不要等待，努力請友邦為台灣發言，他坦言，「這次有點等待」。

2003年時SARS侵襲台灣，當時陳建仁接任衛生署長，曾積極爭取加入世衛組織。陳建仁說，當時有20多個友邦及友好國家協助在WHA大會中發言，花了3、4個小討論，各國都質疑為何會有國家無法進入全球防疫網，如此豈不撼動全球防疫的完整性？當時他原本要以專家身分到大會報告台灣的SARS疫情，也因為中國的干預而無法進行。

陳副總統說，以政治干擾全球衛生是很不智的作法，希望中國要好好考慮，為健全全世界的防疫體系，應該跳脫僵化的政治思維，病毒是不長眼的、是沒有國界的，任何一個國家或任何區域受到傷害的時候，都要互相幫忙的。

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  • 在中國杯葛下，我國未收到世界衛生大會（WHA）邀請函，副總統陳建仁今天接受廣播專訪時，未來應該從提前在世界衛生組織（WHO）執委會開始就要爭取，不要等待，努力請友邦為台灣發言，他坦言，「這次有點等待」。 （資料照，總統府提供）

    在中國杯葛下，我國未收到世界衛生大會（WHA）邀請函，副總統陳建仁今天接受廣播專訪時，未來應該從提前在世界衛生組織（WHO）執委會開始就要爭取，不要等待，努力請友邦為台灣發言，他坦言，「這次有點等待」。 （資料照，總統府提供）

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