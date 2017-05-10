前瞻計畫 新北回嗆行政院：劃錯重點

2017-05-10 13:49

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府昨晚邀請13位立法委員舉行便當會，討論前瞻計畫內容。市長朱立倫提到38項前瞻基礎建設計畫，連環評、可行性評估都沒有，新北市相對成熟的軌道建設卻未納入。行政院上午發布新聞稿回應，軌道建設放在基隆、新竹就是錢坑，為什麼放在新北就不是錢坑？批朱立倫邏輯矛盾、因果錯亂。對此，市府今天回嗆，「行政院劃錯重點了」！雙方脣槍舌戰，火藥味濃。

新北市政府發言人張其強表示，「行政院劃錯重點了」，大家都支持建設台灣，但是現有前瞻計畫看不出前瞻精神，被學者專家批評是政治分贓。若相關計畫早在執政前就已「成型」，也請執政後依照該遵守的程序，逐步完成財務、環評、可行性等評估。

張其強說，立法院舉行前瞻基礎建設公聽會時，新北市抗議境內多條軌道建設未納入，交通部長賀陳旦會中表示，歡迎新北市六月前提案，因此市府已全部重新送案，並陸續拜訪交通部、內政部，爭取新北市立委支持。他強調，「不管門是不是關了，各縣市應該都是同一個門，不應該有任何旁門左道」。

張其強指出，地方首長當然要爭取建設，但是舉債8800多億元的特別預算，能否有效提升台灣競爭力，是否具備前瞻效益？中央要有一致性審查標準，資訊公開透明。

張其強說，以目前行政院核定的前瞻基礎建設預算中，民進黨執政縣市分得滿盆滿缽，國民黨執政縣市不過是分些零錢，但社會民怨最大的不滿，是不能接受內容粗糙、缺乏專業評估、政治分配重於國家建設的前瞻計畫。台灣當然需要具有前瞻性和願景的基礎建設，但請先確定什麼是前瞻和基礎，什麼是民眾真正需要的？