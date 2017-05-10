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年改如何讓「李來希們」接受？ 陳建仁：大概不改才會

2017-05-10  14:12

〔即時新聞／綜合報導〕兼任年金改革委員會召集人的副總統陳建仁，今日上廣播節目接受專訪談年改，談到如何讓「李來希們」接受年改，陳建仁坦言表示，大概不改才會被接受。

綜合媒體報導，副總統陳建仁今日上廣播節目談年改，被問到年改方案被被民進黨立委林濁水及前立委沈富雄批評時，陳建仁表示，與兩位大老很熟，他們的意見也很寶貴。陳建仁還透露，他曾請沈富雄到他辦公室，聊得很開心。

陳建仁提到，年改是科學與藝術的東西，情理法都要兼顧，要讓大家都可以接受。但都可接受年改的對象是否包括「李來希們」呢？陳建仁坦言表示，大概只有不改革，李來希才會接受。

陳建仁也透露，自己的退休金年改後也將從每月10萬元左右，降到變6.3萬元，但已夠用，認為年金本就是給予退休者適宜的養老經費，並非拿來過豪華生活。雖然這一年的改革期讓蔡政府民調變低，但陳建仁說，總統上任時曾強調，改革工作早該需要進行，改革需要時間、面臨阻力，會影響民調是理所當然的。

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  • 副總統陳建仁上廣播節目受訪，談到年改如何讓「李來希們」接受年改，陳建仁坦言表示，大概不改才會被接受。（記者張嘉明攝）

    副總統陳建仁上廣播節目受訪，談到年改如何讓「李來希們」接受年改，陳建仁坦言表示，大概不改才會被接受。（記者張嘉明攝）

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