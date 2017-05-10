施政週年談警消權益 葉俊榮籲一起挺警察

2017-05-10 13:39

〔記者鄭鴻達／台北報導〕蔡政府上台將滿週年，內政部長葉俊榮今與媒體茶敘暢談施政成果。葉俊榮表示，這一年來最挫折與傷心的，便是常探望因公傷亡的基層警察，警察在監聽、羈押等權力不斷被限縮，承擔責任卻絲毫沒減低，警、消工作非常辛苦與危險，盼政府與全民一起挺警察。

葉俊榮表示，這一年他到過許多台灣最偏遠的地方，擔任部長一年來，最讓他感到傷心、挫折的，便是常探望因公傷亡的基層警察，如因追捕酒駕而車禍過世的陳明慧事件後，他希望警大、警專能加強警察的駕車訓練，就牽涉經費問題，雖困難仍會繼續努力。

葉俊榮說，在探視傷亡警察後，他才明白竟有工作充滿如此高的風險，警方勤務複雜及困難，而在監聽、羈押等權力不斷被限縮，責任絲毫未減，執法成效卻較往年高，民調更指民眾對警察好感度高達七成，能有此成績，實屬不易，內政部一定會挺警察，也希望政府與全民一起挺警察。

對於警、消人員對年金改革的不滿，葉俊榮雖未正面回應，但表示曾帶退休警、消代表向副總統陳建仁反映，多數警、消人員20幾歲一畢業即任職，工作確實較辛苦、艱難，如掃毒、跟監甚至駁火，也經常無正常休息，如消防人員排班就經常是「勤二休一」。

對於近來諸多陳情抗議，以及警方執法的爭議，葉俊榮指出，負責監督的立委對警政有些想法，他也有與他們做溝通，讓大家了解警察執勤時必須給予裁量空間，警察不是溝通障礙，而是溝通基礎，抗爭應針對議題本身，若演變成質疑警察作法，已有些失焦。