網傳蔡政府砸錢補助東南亞團 綠打臉：馬政府就有

2017-05-10 13:47

〔記者蘇芳禾／台北報導〕近日LINE上瘋傳一則名嘴談話，指越南觀光客大增，是因為政府砸錢補貼，名嘴說，「例如你去哪個景點參觀，就能拿到500塊錢」。民進黨副秘書長徐佳青受訪表示，她當天與該名嘴同節目，當場就有立刻澄清，還被罵「硬拗！」徐佳青說，其實這個補助是從馬政府時代就有，希望大家說話要有憑有據，先有事實再來討論政策內涵。

這則LINE的內容為「號外，號外，去年3月份來台灣的越南觀光客1200人，今年3月份越南來台灣的觀光客1萬6000人，成長10倍，結果名嘴在某台踢爆，是我們政府每天每個景點補助越南每人500元，每個人來台5天補助好幾千元，拿人民納稅金去補助衝人頭。」

徐佳青拿著觀光局的資料指出，觀光局至少從2013年就開始有獎勵旅遊獎助方案，而根據觀光局2014年的資訊，獎助最高的國家依序為日本161團、中國55團、馬來西亞51團。到2016年日本121團、中國30團、馬來西亞63團。

徐佳青表示，觀光局說會鎖定有經濟效益的團體提供獎助，創造觀光外匯。先不要說這個獎助計畫是否需要修正，只希望大家講話要有憑有據，不要無的放矢。不要見不得別人執政好，就扭曲數字。也希望行政部門能上緊發條，不要網路謠言滿天飛，還不知道要主動回應。

徐佳青也舉例說，國民黨台中市某議員臉書上公開說：收到總統寄來的總統就職音樂會邀請函，照片中的邀請函竟達半人高，議員還批「原來政府經費不拮据了」，也有媒體未求證就逕行報導，後來發現根本不是總統府發送的邀請函，這樣的案例層出不窮，不僅占用媒體版面，也散播不實訊息。