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香蕉為什麼崩盤？ 立委質疑台農發與民爭利

時代力量立委徐永明質疑台農發與民爭利。（資料圖 記者林正方方土攝）

2017-05-10  13:47

〔即時新聞／綜合報導〕由於去年颱風肆虐使得香蕉價格飆漲，而災後農民同時搶種，生產過剩造成香蕉價格可能於6月崩盤，今（10）日立法院經濟委員會審查農委會預算解凍案，立委質疑農委會成立的「台灣國際農業開發股份有限公司」原本應協助農民外銷獲利，而這次卻沒有發揮作用，甚至與農民搶利，造成香蕉價格崩盤。

根據《聯合新聞網》，時代力量立委徐永明提出質疑，今年一月時就知道會發生產能過剩的問題，而到了五月還不見農委會的作為，而為什麼台農發公司還與台糖協調，希望台糖能提供可合作生產的土地種香蕉，產量過剩的情況下為什麼台農發公司還要再種香蕉？

農委會國際處副處長林家榮表示，台農發公司成立的出發點，是要改變農產品的外銷產業鏈。過去都是臨時產銷失衡才做外銷，若要做穩定的外銷供應鏈，必須使農民了解位外銷而生產的概念。過去只要國內價格好，農民就放棄外銷，而台農發好不容易談到的一條線就無法穩定供貨，而為了能穩定外銷才會與台糖合作。

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  • 香蕉價格暫時居高不下。（資料圖 記者黃旭磊攝）

    香蕉價格暫時居高不下。（資料圖 記者黃旭磊攝）

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