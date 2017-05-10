執政週年 葉俊榮：2024社會住宅達20萬戶目標

2017-05-10 13:40

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部長葉俊榮今日與媒體茶敘時，回顧這一年來施政及未來展望，他指出，政府8年20萬戶的社會住宅政策，其中8萬戶在2010年可以達標，目前各地方政府已興建完工逾8500戶，預計2024年可達20萬戶目標。

葉俊榮表示，為了讓民眾可以安心成家，內政部過去一年來積極推動社會住宅，要提供青年及弱勢者高品質居住空間，在「社宅、租屋、都更」方面三箭齊發，也將推動租賃專法，健全台灣租賃市場發展，以及修正都更條例。

葉俊榮說，社會住宅未來會比一般住宅租金便宜，但品質不會比較低，會合乎社會住宅的多樣性。他強調，社會住宅是從人的需求角度出發，不是從財產或房地產角度，台灣公共住宅供給率只有0.09%，相較世界各國比例都偏低，社會住宅可彌補這方面不足。

今年適逢解嚴30週年，葉俊榮指出，政府訂4月7日為言論自由日，彰顯言論自由價值，未來也會進一步立法推動租賃關係合理化，租賃專法、都更條例、社會團體法草案都是未來立法重點。

葉俊榮也細數一年來內政部推動修法過程，包含「住宅法」修正已於去年底通過，也完成「國籍法」修正，開放殊勳人士能免放棄原國籍便可歸化，目前有甘惠忠、丁松青神父等人已申請獲准。

葉回憶，他在1978年大學時曾去新竹山地部落進行山地服務，當時丁松青神父帶領他們一同唱歌，當時自己是「慘綠少年」還身穿高中制服，在山上住了一週，而今年丁松青神父順利歸化成為台灣人，顯示「台灣人真的懂得感恩！」