「知道李明哲人在哪」 陸委會：但不能講

陸委會副主委林正義（發言者）今表示，知道李明哲人在哪。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-05-10 13:51

〔即時新聞／綜合報導〕台灣非政府組織（NGO）工作者李明哲，被中國以「違反國家安全」之名逮捕，至今已第53天。媒體報導指稱，陸委會副主委林正義今答詢時證實，知道下落不明的李明哲，目前關在何處。

根據《民報》報導，民進黨立委蔡適應今於立院質詢陸委會有關李明哲的最新近況，包括被刑求與否、被關在何處等。

林正義表示，根據陸委會收到的消息，有部分是來自國台辦記者會，目前人身安全雖無問題，但被限制居住，至於是否被刑求，他坦言不知道。

林正義說，李明哲身在何處，目前有不同說法、城市，為保護消息來原，很抱歉無法跟各位報告。

蔡適應追問，陸委會知道人在哪裡，不方便說的理由，是不能還是不知道？林正義回答，「比較接受委員說的第一個，知道人在哪裡，但不能講」；蔡適應也要求，陸委會、外交部積極協助救人。