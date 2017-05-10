黃健庭施政報告：以多元計畫翻轉南迴鄉鎮

黃健庭施政報告，將以多元計劃翻轉南迴。（記者張存薇攝）

2017-05-10 13:09

［記者張存薇／台東報導］台東縣長黃健庭今赴議會施政報告，除了重大建設進度報告，他也特別闢專章說明南迴未來發展，他強調，未來將有5.54億元、至少12項計畫推動南迴產業發展，希望「以多元計畫翻轉南迴鄉鎮」。

黃健庭表示，台東縣這幾年整體發展良好，但是南迴線發展相對較弱，而南迴公路拓寬後，至少從高雄可省下半小時車程，雖然整體工程要109年才能完工，但南迴各鄉鎮一定要做好準備。

他說明，未來將投入包括南迴沿線休憩設施改善，包括多良火車站觀景台、南田村露營平台及觀光步道興建，也計畫在嘉蘭部落設南迴線第一座棒壘球場，持續推動南迴小米產業示範區計畫、有機農特產品加工廠等，而今年度農村再生計畫中，也有半數是以南迴線社區為主。

黃健庭表示，其他包括大武漁港市場、旅客休憩中心招商及南迴線緊急醫療照護中心、南迴大地藝術節及公共藝術設置，都是未來推動重點。

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