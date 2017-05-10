黃健庭施政報告：以多元計畫翻轉南迴鄉鎮
2017-05-10 13:09
黃健庭施政報告，將以多元計劃翻轉南迴。（記者張存薇攝）
［記者張存薇／台東報導］台東縣長黃健庭今赴議會施政報告，除了重大建設進度報告，他也特別闢專章說明南迴未來發展，他強調，未來將有5.54億元、至少12項計畫推動南迴產業發展，希望「以多元計畫翻轉南迴鄉鎮」。
黃健庭表示，台東縣這幾年整體發展良好，但是南迴線發展相對較弱，而南迴公路拓寬後，至少從高雄可省下半小時車程，雖然整體工程要109年才能完工，但南迴各鄉鎮一定要做好準備。
他說明，未來將投入包括南迴沿線休憩設施改善，包括多良火車站觀景台、南田村露營平台及觀光步道興建，也計畫在嘉蘭部落設南迴線第一座棒壘球場，持續推動南迴小米產業示範區計畫、有機農特產品加工廠等，而今年度農村再生計畫中，也有半數是以南迴線社區為主。
黃健庭表示，其他包括大武漁港市場、旅客休憩中心招商及南迴線緊急醫療照護中心、南迴大地藝術節及公共藝術設置，都是未來推動重點。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 小英就職黑色週年？傳這大老發出最後通牒
- 中國批挾洋自重 李大維嗆：我就是和洋人打交道
- 質疑前瞻年限增為8年 國民黨團：力抗到底
- 福利太好？ 航發會、中華顧問工程遭刪部分預算
- 蘇治芬轟：台肥績效不彰 虧損還自肥
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 鄭弘儀旅日「有生命危險」 淚崩急寫遺囑
- 川普突發聲明開除FBI局長柯米 另尋新人選
- 股神加持 蘋果市值突破8000億美元
- 黑人13年前親筆肉麻情書 范范每天帶身上
- 〈童言童語〉誰敢？
- 今日MLB戰績
- 當不成第一先生 柯林頓改當小說家
- 關穎挺肚跑趴 寵2歲女兒揹25萬愛馬仕
- 遊隼雛鳥不慎墜崖 鳥友全都錄
- MLB》年薪9000萬的先發 快速球竟下探128公里（影音）
- 經典賽後肝病住院 郭泰源又驚傳罹下咽喉癌
- 世越號發現新骨骸 專家判斷為人骨！
- 葉門疑爆霍亂疫情 WHO：34死逾2000病
- 4公司空污減量績優 年減碳達7座大安森林公園
- 娃娃車遭自小客追撞 兩駕駛酒駕都送辦
- 司改會議》律師懲戒、評鑑、責任保險 今深入討論
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Two US lawmakers urge WHA support for Taiwan
- 挑戰自我練招式 陳昱宏摔到斷牙
- 雪莉暢遊古巴 胸前激凸賣弄性感
- 川普開除FBI局長 親筆信公開…
- MedPartner》擦的葡萄糖胺真的有效？從潘懷宗代言的 AllPASS 過關護理舒緩霜完整搞懂
- 北市10多輛汽機車連環追撞 2傷者送醫急救
- 小三女星上空自拍 放送春光任人看
- 林奕含父母壓力爆表 廖筱君通電話 林父近崩潰
- 川普先兵後禮 美朝挪威會談
- 南門市場「百粽宴」 行動支付現場打8折
- 昆凌孕媽咪拍寫真 手護6月肚噴母愛
- 台股開盤上漲19.74點 報9935.22點
- 古民待用咖啡 10天集逾千杯
- 墜樓倒頭栽進轎車 撿回一命
- 文在寅勝選演說強調團結 誓當全民總統
- 我的一票選總統 男神「照」得住
- 李品萱學測滿級分 依志趣捨醫選商
- 被控誘拐少女登山 張詠芸︰把她留在深山
- 大學個人申請放榜 苗縣各校都成長
- 警察局慶母親節 排灣族媽媽回應引發哄堂大笑
- 反擊陳星 馮光遠：林奕含早就發聲明
- 角頭一句話 謝孟臻回神拚大學
- （影片）30個巴掌啪啪啪！蔡凡熙帥臉被打成豬頭
- 辦公室可以喝咖啡、玩手遊 這公司好人性化
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：黃健庭施政報告：以多元計畫翻轉南迴鄉鎮
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分