| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中山高5貨車追撞 員林段回堵6公里 PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 政治

黃健庭施政報告：以多元計畫翻轉南迴鄉鎮

黃健庭施政報告，將以多元計劃翻轉南迴。（記者張存薇攝）

2017-05-10  13:09

［記者張存薇／台東報導］台東縣長黃健庭今赴議會施政報告，除了重大建設進度報告，他也特別闢專章說明南迴未來發展，他強調，未來將有5.54億元、至少12項計畫推動南迴產業發展，希望「以多元計畫翻轉南迴鄉鎮」。

黃健庭表示，台東縣這幾年整體發展良好，但是南迴線發展相對較弱，而南迴公路拓寬後，至少從高雄可省下半小時車程，雖然整體工程要109年才能完工，但南迴各鄉鎮一定要做好準備。

他說明，未來將投入包括南迴沿線休憩設施改善，包括多良火車站觀景台、南田村露營平台及觀光步道興建，也計畫在嘉蘭部落設南迴線第一座棒壘球場，持續推動南迴小米產業示範區計畫、有機農特產品加工廠等，而今年度農村再生計畫中，也有半數是以南迴線社區為主。

黃健庭表示，其他包括大武漁港市場、旅客休憩中心招商及南迴線緊急醫療照護中心、南迴大地藝術節及公共藝術設置，都是未來推動重點。

相關影音

廣告
  • 多良車站觀景台及周邊將進行休憩設施改善。（記者張存薇攝）

    多良車站觀景台及周邊將進行休憩設施改善。（記者張存薇攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 南迴 嘉蘭部落 多良車站 小米產業 黃健庭
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧紅燒棒棒腿
好涮嘴✧清香椒鹽蝦
快速炒出焦糖洋蔥！
多汁水蜜桃怎麼挑？
轉寄

標題：黃健庭施政報告：以多元計畫翻轉南迴鄉鎮


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月10日‧星期三‧丁酉年四月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.