漢光演習全民國防 太武營區國軍新式武器展

2017-05-10 13:14

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖即將舉行漢光實彈演習，陸海空三軍精銳武器盡出，有感於澎湖民眾支持全民國防，因此澎防部開放太武北營區舉行新式裝備展，包括曾引發軒然大波的阿帕契直昇機，吸引許多學校機關前往參觀。

今日在太武北營區舉行的新式裝備展，由澎防部指揮官王興禮中將主持，邀請縣長陳光復、議員陳慧玲、呂黃春金、旅遊處長王馨珮等人到場共襄盛舉，澎湖各級學校也前往參觀，並有許多民眾及軍事迷聽到消息趕往，了解國軍新一代建軍武器種類。

活動由澎防部戰鼓表演揭開序幕，並安排精銳部隊蛙人戰技操演，現場觀眾驚呼連連，對於蛙人部隊展現精實戰技讚賞不已！隨後現場開放武器參觀，包括藝人合影引發風波的阿帕契直昇機、黑鷹直昇機及眼鏡蛇直昇機、標槍及刺針飛彈等多項國軍裝備，讓民眾近距離觀賞新式武器之美，而蛙人部隊更吸引民眾爭相合影。

由於前一日山水實彈預演，吸引500餘名民眾及觀光客守候在管制線外，讓山水沙灘成為觀光景點；16日還有一場實彈預演，王馨珮希望能帶動軍事觀光，將在過濾遊客身分有限度開放觀光下，成為澎湖觀光的賣點，而武器展覽還有13、14、17日3天，開放時間上午9-12時，民眾可把握時間前往參觀。