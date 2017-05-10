藍營黨主席選舉辯論會前 洪秀柱抱怨「有點被強迫」
2017-05-10 13:05
國民黨主席選舉電視辯論會將於今天下午登場，抽中1號的黨主席洪秀柱，上午依舊跑行程。（記者賴筱桐攝）
〔記者施曉光／台北報導〕這次國民黨主席選舉唯一一場由媒體主辦的候選人電視辯論會下午舉行，競選連任的國民黨主席洪秀柱中午抵達辯論會場受訪時，先抱怨「有點被強迫」參選，並針對競爭對手吳敦義上週六電視政見發表會後自稱「樹大招風」回應表示，當年她一度要代表國民黨參選總統，面對各家媒體的無情羞辱打壓，當時的她才是「樹大招風」。
隨後抵達現場的吳敦義，對於媒體詢問是否擔心再度遭遇各方質疑，他表示，「不會擔心」，並強調上週六他所說的「樹大招風」，就是這個意思﹔至於洪秀柱說法，他說，「這我不能評論」。
洪秀柱強調，希望今天這場辯論會，大家要說真話，說真話比什麼都重要，「不要講謊話就好」，她並語帶質疑主辦單位規定，今日提問不能針對特定對象提問，她強調，往往一般討論問題時，如果認為那一個候選人特別有勝出機會，表示這個人的責任很重，「未來要身負重任的人，當然應回答比較敏感性的問題。」
洪秀柱強調，她所要提出的問題，都是國民黨內身為重量級人物，都應該說清楚、講明白的既敏感也嚴肅的問題，不能模糊以對。
她還說，感到有點遺憾，因為「今天有點被強迫性質」，當初黨中央邀集六組候選人陣營開會討論，大家也做出共同決定（舉辦兩場電視政見發表會），如果大家早有共識（辦辯論會），四月二十九日在中視舉辦的那一場，就可以直接辯論，她不知道為何當初大家都同意，如今又多辦這一場辯論，「害我們預定行程無法去跑」。（13:20更新）
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 小英就職黑色週年？傳這大老發出最後通牒
- 中國批挾洋自重 李大維嗆：我就是和洋人打交道
- 質疑前瞻年限增為8年 國民黨團：力抗到底
- 福利太好？ 航發會、中華顧問工程遭刪部分預算
- 蘇治芬轟：台肥績效不彰 虧損還自肥
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 鄭弘儀旅日「有生命危險」 淚崩急寫遺囑
- 川普突發聲明開除FBI局長柯米 另尋新人選
- 股神加持 蘋果市值突破8000億美元
- 黑人13年前親筆肉麻情書 范范每天帶身上
- 〈童言童語〉誰敢？
- 今日MLB戰績
- 當不成第一先生 柯林頓改當小說家
- 關穎挺肚跑趴 寵2歲女兒揹25萬愛馬仕
- 遊隼雛鳥不慎墜崖 鳥友全都錄
- MLB》年薪9000萬的先發 快速球竟下探128公里（影音）
- 經典賽後肝病住院 郭泰源又驚傳罹下咽喉癌
- 世越號發現新骨骸 專家判斷為人骨！
- 葉門疑爆霍亂疫情 WHO：34死逾2000病
- 4公司空污減量績優 年減碳達7座大安森林公園
- 娃娃車遭自小客追撞 兩駕駛酒駕都送辦
- 司改會議》律師懲戒、評鑑、責任保險 今深入討論
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Two US lawmakers urge WHA support for Taiwan
- 挑戰自我練招式 陳昱宏摔到斷牙
- 雪莉暢遊古巴 胸前激凸賣弄性感
- 川普開除FBI局長 親筆信公開…
- MedPartner》擦的葡萄糖胺真的有效？從潘懷宗代言的 AllPASS 過關護理舒緩霜完整搞懂
- 北市10多輛汽機車連環追撞 2傷者送醫急救
- 小三女星上空自拍 放送春光任人看
- 林奕含父母壓力爆表 廖筱君通電話 林父近崩潰
- 川普先兵後禮 美朝挪威會談
- 南門市場「百粽宴」 行動支付現場打8折
- 昆凌孕媽咪拍寫真 手護6月肚噴母愛
- 台股開盤上漲19.74點 報9935.22點
- 古民待用咖啡 10天集逾千杯
- 墜樓倒頭栽進轎車 撿回一命
- 文在寅勝選演說強調團結 誓當全民總統
- 我的一票選總統 男神「照」得住
- 李品萱學測滿級分 依志趣捨醫選商
- 被控誘拐少女登山 張詠芸︰把她留在深山
- 大學個人申請放榜 苗縣各校都成長
- 警察局慶母親節 排灣族媽媽回應引發哄堂大笑
- 反擊陳星 馮光遠：林奕含早就發聲明
- 角頭一句話 謝孟臻回神拚大學
- （影片）30個巴掌啪啪啪！蔡凡熙帥臉被打成豬頭
- 辦公室可以喝咖啡、玩手遊 這公司好人性化
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：藍營黨主席選舉辯論會前 洪秀柱抱怨「有點被強迫」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分