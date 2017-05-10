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藍營黨主席選舉辯論會前 洪秀柱抱怨「有點被強迫」

國民黨主席選舉電視辯論會將於今天下午登場，抽中1號的黨主席洪秀柱，上午依舊跑行程。（記者賴筱桐攝）

2017-05-10  13:05

〔記者施曉光／台北報導〕這次國民黨主席選舉唯一一場由媒體主辦的候選人電視辯論會下午舉行，競選連任的國民黨主席洪秀柱中午抵達辯論會場受訪時，先抱怨「有點被強迫」參選，並針對競爭對手吳敦義上週六電視政見發表會後自稱「樹大招風」回應表示，當年她一度要代表國民黨參選總統，面對各家媒體的無情羞辱打壓，當時的她才是「樹大招風」。

隨後抵達現場的吳敦義，對於媒體詢問是否擔心再度遭遇各方質疑，他表示，「不會擔心」，並強調上週六他所說的「樹大招風」，就是這個意思﹔至於洪秀柱說法，他說，「這我不能評論」。

洪秀柱強調，希望今天這場辯論會，大家要說真話，說真話比什麼都重要，「不要講謊話就好」，她並語帶質疑主辦單位規定，今日提問不能針對特定對象提問，她強調，往往一般討論問題時，如果認為那一個候選人特別有勝出機會，表示這個人的責任很重，「未來要身負重任的人，當然應回答比較敏感性的問題。」

洪秀柱強調，她所要提出的問題，都是國民黨內身為重量級人物，都應該說清楚、講明白的既敏感也嚴肅的問題，不能模糊以對。

她還說，感到有點遺憾，因為「今天有點被強迫性質」，當初黨中央邀集六組候選人陣營開會討論，大家也做出共同決定（舉辦兩場電視政見發表會），如果大家早有共識（辦辯論會），四月二十九日在中視舉辦的那一場，就可以直接辯論，她不知道為何當初大家都同意，如今又多辦這一場辯論，「害我們預定行程無法去跑」。（13:20更新）

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