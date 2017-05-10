葉俊榮籲社會力挺警察 將強化警方駕車訓練

2017-05-10 12:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕警察執法孰重孰輕問題引發外界諸多討論，內政部長葉俊榮今（10日）與媒體茶敘時強調，「這個社會一定要挺警察」，不僅是內政部長力挺警察，政府也要重視及強化警察駕車訓練。

葉俊榮表示，他上任即將滿一年，內政部負責警政及消防業務，台灣已經到了民眾及政府要正視警察權益問題的階段，要很高調及盡責地去面對，不只是內政部長要力挺警察，社會更是一定要挺。

他有感而發地說，這一年來曾跑澎湖西嶼坪、新竹尖石偏遠山區的泰崗派出所，到太平島去掛上門牌號碼，曾搭黑鷹直升機視察台灣國土，以利國土規劃及永續發展政策的推動，讓他感觸最深就是探視受傷的員警。

葉俊榮說，看見值勤受傷的警察，讓他感覺警察值勤風險高，員警被民眾拿刀砍成重傷躺在病床上，還有警察開車追捕嫌犯死亡的案例，但台灣警察所受的駕車及追車訓練，竟然與一般民眾一樣。

葉表示，已力求警大及警專重視駕車訓練，要安排相關課程，雖然推動此政策非常困難，尤其經費拮据，但這是未來一定要努力的。

葉指出，警察權限隨著大法官釋憲及社會民主化，監聽權已被限縮，警方辦案業務還是一樣繁多，近期破獲毒品績效成果豐碩，顯示警方辦案辛勤。

他強調，警察工作辛苦及危險，常沒有充分休息時間，勤務經常是勤二休一，即便外界對警方有諸多質疑，自己想法就是整個政府都應挺警察，但挺警察不是盲目瞎挺，對警察講話不要太重，政府要重視及給予警察合理工作條件。