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國民黨主席辯論會下午登場 洪秀柱：說真話就好

國民黨主席洪秀柱今天上午至板橋區介壽公園參加母親節活動，被問到下午辯論會的做了什麼準備？她笑說：「講真話就好。」（記者賴筱桐攝）

2017-05-10  12:12

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨主席選舉電視辯論會將於今天下午登場，抽中1號的黨主席洪秀柱，今天上午依舊跑行程，被問到「有什麼戰略」？她笑說：「沒有戰略，講真話就好了！」

洪秀柱今天早上至新北市板橋區介壽公園參加母親節活動，受到民眾熱烈歡迎，談到為電視辯論會做了哪些準備，洪秀柱回答：「沒有什麼準備，平常心，人家問什麼，就講什麼。」

記者追問，是否準備議題應戰？洪秀柱表示，「不虛假，說真話就好」。神情看起來輕鬆自在。

洪秀柱致詞表示，這次黨代表選舉希望有新血和年輕面孔加入，年輕人是國民黨未來的希望，黨代表結構改變，中常委結構才會跟著改變，她說，在跑行程途中，常遇到許多年輕人替她加油打氣，代表年輕人重新對國民黨產生期盼。

洪秀柱說，透過黨代表選舉，能建立一套統一的制度標準，選上黨代表的人，不能只是要一個身分，以後要肩負責任，做好黨員服務工作，定期安排家訪，勤走基層，讓黨員感受到黨的關懷與熱情。

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  • 國民黨主席選舉電視辯論會將於今天下午登場，抽中1號的黨主席洪秀柱，今天上午依舊跑行程，神色輕鬆自在。（記者賴筱桐攝）

    國民黨主席選舉電視辯論會將於今天下午登場，抽中1號的黨主席洪秀柱，今天上午依舊跑行程，神色輕鬆自在。（記者賴筱桐攝）

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