都蘭消防分隊錢、地都有竟蓋不成 鄉代「堵」縣長陳情
2017-05-10 12:10
東河鄉代會主席鄭志昌（右二）向縣長黃健庭（左二）陳情，爭取加速設都蘭消防分隊。（記者張存薇攝）
［記者張存薇／台東報導］台東縣東河鄉地形狹長，都蘭村爭設消防分隊多年，土地已撥用、經費也到位，卻遲不能興建，鄉代會主席鄭志昌今天與代表、鄉親向縣長黃健庭陳情，希望儘速動工。
縣長黃健庭今天到議會施政報告，東河鄉代會主席鄭志昌與代表曾培誠、周燕稜及多位鄉親到議會「堵」縣長，東河鄉議員林東滿、劉純歌也在旁陪同。
鄭志昌說，東河鄉地形狹長，目前僅只有東河消防分隊，都蘭村只設臨時消防站、僅義消服勤，但救災戰力仍不足，消防局從民國102年辦理都蘭消防分隊土地撥用，103年5月已核准，可以服務都蘭、興昌、隆昌村及五線等山區居民救災，十分重要。
林東滿說，要在都蘭村找適合土地不容易，這塊基地是消防局先撥用，且是為了公眾利益，在其上耕作的民眾才申請原住民保留地增化編，目前也被縣府駁回，為了民眾安全，應該加速推動。
縣長黃健庭收下請願書，他表示，目前民眾正提出訴願，必須等到訴願結果才能處理，希望一切圓滿，消防局也不排除另覓土地。
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