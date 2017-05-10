Mac報稅超級難搞 財長允諾：明年將改善

2017-05-10 12:12

［記者吳佳蓉／台北報導］5月1日網路報稅系統大當機，上演史上最嚴重出包，近日也有不少民眾反映使用Mac作業系統報稅超困難。對此，財政部長許虞哲今於財委會允諾，不會忽略Mac電腦使用者，將檢討改善使用便利性；至於報稅系統當機事件，6月1日報稅完後一定會展開究責。

正值5月報稅月，今日財委會上，日前報稅網路系統當機事件成立委質詢焦點。民進黨立委江永昌指出，年年網路報稅系統的標案，都由官股占比達36%的關貿網路公司得標承辦，但10多年來，累積出包超過5次，今年報稅首日更誇張，當機六小時才修好，讓民眾報稅變抱怨。

江永昌質疑，關貿公司到底是因專業、還是具官股色彩而得標。此外，今年報稅首日大當機，但財政資訊中心與關貿公司的契約，針對系統「故障回復」卻規定寬鬆，若出事關貿公司在8個工作小時內修好就免責；要求財政部與關貿公司修訂契約及違約罰則。

對此，財政資訊中心主任陳泉錫回應，會進行檢討修約；至於報稅首日當機主因，則為沒有按照既定作業規範，檢查DNS（網域名稱系統）設定，導致申報流量全跑到中部主機，無法分散。財政部長許虞哲允諾，6月1日報稅期間結束後，就會展開究責，初步了解，報稅否日系統當機，財政資訊中心及關貿公司兩者都有責任。

對於Mac作業系統難報稅的問題，許虞哲表示，去年使用Mac作業系統報稅案件僅1.1萬戶，平均要45分鐘才能完成申報，雖然件數不多，但不會因此就不照顧Mac使用者，承諾明年將改善。