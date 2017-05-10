健康是基本人權！15大醫事團體發聲明 抗中國打壓

全台15個醫事團體發表共同聲明，強調台灣不該被排除在全球防疫體系之外。（記者彭琬馨攝）

2017-05-10 12:04

〔記者彭琬馨／台北報導〕為抗議台灣未收到世界衛生大會邀請函，全台15個醫事團體今天上午齊聚一堂，召開國際記者會、發表中英文聲明。護理師護士公會全聯會理事長高靖秋表示，台灣無法獲邀出席WHA，所有醫療從業人員都覺得非常失望；藥師公會全聯會國際事務委員會主委楊瑛碧也強調，台灣擁有非常先進的醫療技術，盼政治不要影響醫學專業，讓台灣能順利出席WHA大會。

由民進黨立委、台灣醫師會理事長邱泰源與多位民進黨立委，針對台灣至今尚未收到WHA邀請函恐無法以觀察員身分出席會議，串聯全台15大醫事團體、共同對此事發表對外聲明。

除醫事團體代表各自從專業領域發言外，出席記者會的民進黨立委王定宇則表示，醫療人權不該有任何前提，更何況台灣有能力幫助別的國家，也因此有更多國家站出來替台灣發聲；王定宇說，光是代台灣發言、支持台灣實質參與WHA的國家就有7個，「聲援台灣的力量比以往更強」。

民進黨立委陳其邁表示，台灣參與WHA最大因素是政治，而最大的障礙來自北京，但健康是基本人權，中國不該設下九二共識前提，否則只會讓中國離台灣越來越遠。