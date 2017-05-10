政府該為未受邀WHA道歉？ 李富城挨轟炮口對內

2017-05-10 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕台灣今年未受邀參加WHA引發討論，氣象專家李富城在臉書上要政府向國人道歉，讓網友們看了以後怒轟他，「遇到台灣被打壓，這群人永遠是對台灣冷嘲熱諷砲口向內。」

李富城PO文指控蔡政府「早就知道今年的WHA我們不會受到邀請，但是他則假情假意的做一些努力，就像一例一休，同婚，年改，司改，轉型正義，錢沾等內政，也都早有版本，開會，只是做做樣子騙騙大家而已」，並且要政府「勇敢站出來向國人道歉」。

PTT八卦板上的網友們對此言論不以為然、回嗆李富城，「中華民國退出聯合國怎麼沒跟國人道歉？」、「最好笑的是台灣被打壓，還有台灣人會笑自己怎麼不跪中國而不是跟其他人譴責中國打壓」、「遇到台灣被打壓，這群人永遠是對台灣冷嘲熱諷砲口向內，然後認為中國是對的、臺灣活該被打壓」、「怎麼不請習近平跟我們道歉？」、「其實幹嘛熱臉貼冷屁股，以後一律相關訊息不公開世界衛生在亞洲有這麼大漏洞，我不相信wha不怕」、「這種人就是標準，被其他國家欺負還怪被欺負的人活該」。