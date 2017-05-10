蘇治芬轟：台肥績效不彰 虧損還自肥
〔記者楊淳卉／台北報導〕台肥公司投資事業績效不彰，民進黨立委蘇治芬今召開記者會，直指台肥連年虧損、不務正業，2016年財務報表結算虧損1.5億，卻能核發平均6個月的年終獎金，副總經理以上甚至有8.5到18個月獎金，質疑「虧損還能自肥嗎？」台肥副總張蒼郎對此回應，已請律師收集相關資料，將請檢調進行偵辦。
蘇治芬表示，台肥是國內肥料最大生產商，雖是民營事業，但以農委會為首的各級政府機關持有近30％股份，並有包括董事長在內多名董事席次，但台肥投資事業近年績效不彰，置全民在內的投資人權益不顧。
蘇治芬指出，2006年台肥與名牌食品公司（悅氏）合作投資「台灣海洋深層水公司（台海公司）」，各持股50%，投入海洋深層水產業；最後因台海營運不佳，雙方宣告拆夥，台肥遂購入悅氏所持50%股份，然而，當時台海每股淨值5元，台肥竟以每股12元買入，差價7元從何而來？
蘇治芬也指控，台肥還藉台海公司，以2.4億元100%轉投資「海之寶生技公司」，銷售海洋深層水，因銷路不佳，海之寶近日也將結束營業，不過，台肥竟於2013年8月再以現金增資方式，投資2.5億元設置第二條生產線，令人費解。
蘇治芬進一步表示，台肥當時為讓第二條生產線順利過關，投資處以台肥公司已與歐美國際性原料代理商PEEG簽署MOU及經銷保密協定書等理由，使董事會決議通過，但經查，PEEG疑似空頭公司，其中恐有內情。
張蒼郎回應，收購台海公司股權價差部分，去年6月董事會改組後，有陸續搜集資料，移請檢調偵辦；當初估值12元，是對台海資產設備、未來發展性有預期，「但現在來看是過度樂觀」。至於與PEEG合作部分，張蒼郎說，此涉及業務機密，對於當時採購過程已請律師研究，必要時會把相關事證移送請司法單位做調查。
農委會農糧署主秘翁震炘則表示，相信的經營團隊會認真去經營，未來將針對經營、人事加強監督、管理。
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