反攻前瞻！民進黨兩波攻勢 籲國民黨停止杯葛
高雄市長陳菊等綠營縣市首長今天上午同步於臉書發聯合聲明，要求國民黨勿讓內耗蹉跎台灣進步。（記者蘇芳禾擷取自陳菊市長臉書）
〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院本周審查前瞻基礎建設特別條例草案，國民黨持續杯葛。民進黨今天上午發出民進黨執政縣市長聯合聲明，呼籲國民黨停止杯葛，勿讓內耗再蹉跎台灣進步。據了解，下午民進黨將發動第二波攻勢，出動四個直轄市市長，於黨中央召開聯合記者會，用地方父母官的角度，呼籲國民黨停止無意義議事杯葛。」綠營縣市長今天也同步在上午十點左右，同步於臉書發聲明。
據了解，民進黨今天將發動兩波攻勢，第一波行動由高雄市長陳菊發動，執政縣市長在十點同步於臉書發聲明。下午民進黨將發動第二波攻勢，由陳菊領軍，與桃園事長鄭文燦、台南市長賴清德、台中市長林佳龍等四名民進黨籍直轄市長，會於中常會後召開聯合記者會，同樣呼籲國民黨停止杯葛。
前瞻基礎建設計畫，是針對永續台灣的願景，推出的重大國家建設。這些計畫中，有台灣當前最迫切需要的項目，也有符合未來發展趨勢的方案，透過政府投入資源到綠能、數位、水環境、軌道系統和城鄉建設，為國家打下良好的基礎，為地方開創更美好的願景，以更前進的思維，積極投資下一代的未來。
前瞻基礎建設計畫，也是過去這一段時間，中央、地方經過無數次嚴謹的討論，決心要攜手合作來推動這個計畫，除了要加速國家基礎建設的投資和更新外，更重要的是，要以公共投資來帶動區域的均衡發展，讓過去投入不足、發展相對落後的地區，藉由這個計畫成功轉型，把便捷的交通建設，乾淨的綠色能源和水等帶到全國各地。
政黨有藍綠，人民沒有藍綠；政治有競爭，但建設沒有競爭。身為地方首長，我們深切瞭解在地民眾的心聲與期待。現在是到了停止無意義議事杯葛的時候了，現在是到了揚棄政黨與政治的對立思維，從人民的需求出發，為國家的未來打拼的時候了。
所以，我們在此共同誠摯地呼籲國民黨，傾聽各地民意，以國家的發展為依歸，立法院應儘速實質理性的聚焦討論，讓前瞻基礎建設條例及特別預算順利審議，以讓建設啟動，讓國家前進，讓未來的台灣，無分城鄉，不分南北，男女老幼，人人都能夠享受到更舒適、更優質、更具智慧的生活品質與公共服務。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 鄭弘儀旅日「有生命危險」 淚崩急寫遺囑
- 川普突發聲明開除FBI局長柯米 另尋新人選
- 盤後交易週一上路 期貨每日交易19小時
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 DPP lawmakers condemn China after WHA snub
- 友人女友身材火辣 碩士男酒後襲胸又摸臀
- 白宮祝賀文在寅勝選 盼加強同盟關係
- 涉竄改期限販賣 維格餅家董娘交保
- 南門市場「百粽宴」 行動支付現場打8折
- 3年來首例! 太晚產檢 女回台產下愛滋寶寶
- 經典賽後肝病住院 郭泰源又驚傳罹下咽喉癌
- MLB》年薪9000萬的先發 快速球竟下探128公里（影音）
- 不忍媽暗夜哭泣 單親原民生拚進東華
- 管樂嘉年華辣妹跳舞挨批 桃市長：不該醜化
- MedPartner》擦的葡萄糖胺真的有效？從潘懷宗代言的 AllPASS 過關護理舒緩霜完整搞懂
- 我是貓／認得幾個字
- Facebook電腦版故障 無法登入臉友哀嚎
- 改標問題商品 維格餅家：以兩倍價錢退換貨
- 文在寅總統任期啟動 聽取北韓動向報告
- 維格餅家鳳梨酥騙很大 即期品改標當新品賣
- 「有人用我名義恐嚇法官」 半百男星驚傳廁所被捕
- 權力不對等 人本:陳星無權片面詮釋
- 今高溫飆35度！ 吳德榮：週六變天
- 自由廣場》官方App資安檢測，豈能就這144個？
- 質疑前故宮院長涉貪挨告 高院判林佳龍勝訴
- 打工又顧病父 謝庚錞獲孝悌楷模
- 陳國星婚外情聲明惹眾怒 朱學恆突破盲腸No.1
- 致敬經典 崑崙雙鷹金幣腕錶
- 〈愛情軍師團〉5月徵文啟事
- 自由廣場》〈林保華專欄〉朝鮮握有中國什麼把柄？
- 林哲瑄開轟止連敗 送葉總百勝
- 菲籍夫妻愛高雄 先後歸化國籍
- 校車狼司機 邊開車邊襲胸女學生
- 香港前主播大秀火辣比基尼 嬌喊熱狂噴汗
- 營收優於財測高標 文曄首季EPS1.06元
- 〈Let’s talk〉過度依賴前女友 態度變冷難接受
- 故宮擬增設副院長 常駐南院
- 角頭一句話 謝孟臻回神拚大學
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Two US lawmakers urge WHA support for Taiwan
- 視障人掉手杖 暖警化身「我是你的眼」
- 台股萬點快閃 小英上任 股民每人賺56萬
標題：反攻前瞻！民進黨兩波攻勢 籲國民黨停止杯葛
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email