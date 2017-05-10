質疑前瞻年限增為8年 國民黨團：力抗到底
民進黨續排審查前瞻建設計畫法案，國民黨團10日舉行記者會批評。（記者方賓照攝）
〔記者鄭鴻達／台北報導〕對於前瞻基礎建設特別條例，立法院民進黨團昨放話對8年、8800億元不會修改。國民黨團今再強調應改為4年4400億元，更提出國家發展委員會致立法院之公文，質疑何以在一個月即將年限從4年擴增為8年，對此粗製濫造的計畫，國民黨團將力抗到底。
國民黨團書記長王育敏表示，國發會於3月10日發函給立法院時的公文，是106年到109年的四年計畫，在4月5日後，經過行政院政務委員張景森巧手後，行政院核定版內容竟由4年變8年，且多出城鄉建設的部分。
王育敏重申，一任總統無權侵犯下任總統職權，軌道建設預算中可說是「綠油油」一片，綠營地方首長當然強力護航，禁不起可行性評估的計畫，怎好意思要大家支持，且民進黨說這與國民黨主席選舉有關是很荒謬，此事超越藍綠，民進黨立委也不應自降為立法局。
國民黨團首席副書記長林為洲強調，特別預算有嚴格規定，豈能如此使用？黨團會以廟會、潑水節及朗讀來杯葛，是因民進黨完全不聽他人意見，用上叢林法則是逼不得已，立法院應是合議制而非贏者全拿，若不以合議制及民主精神處理，他們也只能繼續對抗。
國民黨副書記長許淑華表示，最後送到立法院的計畫年限變成8年，就是因張景森邀集各地方首長後答應很多計畫，也因此另提城鄉建設，這過程中發生何事？連民進黨的民調都顯示對軌道計畫最有疑慮，且許多沒可行性評估及營運計畫，將造成地方財政很大負擔。
國民黨立委張麗善表示，國民黨希望能將前瞻條例退回重擬，但民進黨一致要通過法案，這將變成錢坑法案，如今從中央到地方都財政困難，尤其是軌道建設沒做好可行性評估，將成為全民負擔，國民黨只要能擋一天，就能為全民省下一天5000萬元的利息。
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