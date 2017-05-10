| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
全大運》陳傑跨破大會奪7連霸 世大運拚獎牌留台灣 PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 政治

質疑前瞻年限增為8年 國民黨團：力抗到底

民進黨續排審查前瞻建設計畫法案，國民黨團10日舉行記者會批評。（記者方賓照攝）

2017-05-10  11:27

〔記者鄭鴻達／台北報導〕對於前瞻基礎建設特別條例，立法院民進黨團昨放話對8年、8800億元不會修改。國民黨團今再強調應改為4年4400億元，更提出國家發展委員會致立法院之公文，質疑何以在一個月即將年限從4年擴增為8年，對此粗製濫造的計畫，國民黨團將力抗到底。

國民黨團書記長王育敏表示，國發會於3月10日發函給立法院時的公文，是106年到109年的四年計畫，在4月5日後，經過行政院政務委員張景森巧手後，行政院核定版內容竟由4年變8年，且多出城鄉建設的部分。

王育敏重申，一任總統無權侵犯下任總統職權，軌道建設預算中可說是「綠油油」一片，綠營地方首長當然強力護航，禁不起可行性評估的計畫，怎好意思要大家支持，且民進黨說這與國民黨主席選舉有關是很荒謬，此事超越藍綠，民進黨立委也不應自降為立法局。

國民黨團首席副書記長林為洲強調，特別預算有嚴格規定，豈能如此使用？黨團會以廟會、潑水節及朗讀來杯葛，是因民進黨完全不聽他人意見，用上叢林法則是逼不得已，立法院應是合議制而非贏者全拿，若不以合議制及民主精神處理，他們也只能繼續對抗。

國民黨副書記長許淑華表示，最後送到立法院的計畫年限變成8年，就是因張景森邀集各地方首長後答應很多計畫，也因此另提城鄉建設，這過程中發生何事？連民進黨的民調都顯示對軌道計畫最有疑慮，且許多沒可行性評估及營運計畫，將造成地方財政很大負擔。

國民黨立委張麗善表示，國民黨希望能將前瞻條例退回重擬，但民進黨一致要通過法案，這將變成錢坑法案，如今從中央到地方都財政困難，尤其是軌道建設沒做好可行性評估，將成為全民負擔，國民黨只要能擋一天，就能為全民省下一天5000萬元的利息。

相關影音

廣告
  • 國民黨團出示國發會公文，質疑前瞻基礎建設計畫年限何以增加為八年。（記者鄭鴻達翻攝）

    國民黨團出示國發會公文，質疑前瞻基礎建設計畫年限何以增加為八年。（記者鄭鴻達翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 前瞻條例 年限 退回重擬
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧紅燒棒棒腿
好涮嘴✧清香椒鹽蝦
快速炒出焦糖洋蔥！
多汁水蜜桃怎麼挑？
轉寄

標題：質疑前瞻年限增為8年 國民黨團：力抗到底


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月10日‧星期三‧丁酉年四月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.