世大運倒數百日 柯：目前場館完工率98％
2017-05-10 11:35
柯文哲表示目前場館完工率達98%，其中台北和平籃球館，已進入驗收階段，將於5月18日完工。（資料照，記者黃建豪攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北世大運8月19日登場，現倒數百日，雖然所有場館「4月全數完工」的承諾跳票，不過台北市長柯文哲今天在臉書上表示：「經過市府團隊的努力，目前場館完工率達98%」，世大運主任給予高度評價。
台北市長柯文哲今天在臉書上表示：「距離世大運進入最後100天，我們的主場也已準備就緒」，他說為了舉辦本屆世大運，市府一共整修及新建了53座場館，目前場館完工率達98%，世大運主任Marc Vandenpla給予高度評價，認為臺北世大運的場館整備，是他看過最完善的一次。
其中兩座新蓋的場館，台北網球中心及台北和平籃球館，目前都已進入驗收階段，兩者都將於5月18日完工，而目前進度最慢的新竹縣第二體育館，也會在5月底前完工，柯文哲強調：「這些場館都可於賽會前，提供國內世大運代表隊先行練習，提升選手的主場優勢」。
雖然場館問題不大，但台北世大運尚有轉播車（OB VAN）不足問題亟待解決。世大運計有22項運動，根據北市府與FISU（國際大學體育總會）雙方合約，每項預決賽均須轉播，但華視緯來聯盟的轉播車僅2台；若賽程卡死，恐無法全面轉播。
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