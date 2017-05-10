文在寅當選 外交部盼與韓共同致力東北亞安全

2017-05-10 10:46

〔記者呂伊萱／台北報導〕南韓總統選舉結果揭曉，前人權律師、反對黨共同民主黨領導人文在寅宣佈贏得大選，外交部今發布新聞稿致賀，並表示我國樂願與南韓繼續深化關係，共同致力於東北亞地區的安全與繁榮發展。

南韓總統選舉昨天順利舉行，並於5月10日完成開票，由共同民主黨候選人文在寅當選。外交部長李大維今在立法院受訪表示，總統已在第一時間送出賀電，外交部今早也發布新聞稿表示，「外交部已於第一時間透過駐韓國代表處向文大統領申賀，並高度肯定各候選人在競選期間所展現的成熟民主風範，同時祝賀大韓民國國民再度經由民主方式選出國家元首。」

外交部新聞稿表示，「台灣與大韓民國地緣相近，關係源遠流長，共享民主、法治、自由及尊重人權等普世價值，傳統友誼深厚，雙邊近來更是互動密切，在經貿、文教、觀光及人員往來等各領域的交流合作關係皆持續提升。我國願與大韓民國在既有良好基礎上，以互利互惠方式，繼續深化雙方各領域關係，共同致力於東北亞地區的安全、繁榮與發展。」

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