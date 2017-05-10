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全教產劉亞平：民進黨公職捐出已領18％ 我就捐

2017-05-10  10:40

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院司法及法制委員會陸續完成審查公、教人員年改草案。主張年改不得回溯至已退人員的全國教育產業總工會秘書長劉亞平表示，只要民進黨的公職捐出已領的18％優存，他自己的也全數捐出。

民進黨團在審查公、教人員年改草案時，通過召委段宜康之提案，將結餘全數挹注回退撫基金的責任，從各級政府改為中央政府。引發政務委員林萬億的反彈，民進黨團總召柯建銘亦表示，這會在院會協商時再討論。

全教產今日召開記者會抨擊民進黨團此舉是頭痛醫腳、盲腸炎卻割膀胱，完全搞錯方向。

現場有媒體質疑，整場記者會用了一堆形容詞抨擊年改、前瞻基礎建設，但之前同樣為此召開記者會的全教總是支持年改的，包括今日替全教產借會議室的國民黨立委陳學聖以及蔣萬安，均提案將已退者的所得替代率，在10年內降至70％，僅鄭天財的提案是已退者一毛不砍，全教產是否仍堅持已退者一毛不砍？並詢問在場教職人員退休的所得總額。

監督年金改革行動聯盟召集人黃耀南表示，可以接受18％優存歸零，但現場多數人都還在職，未來不管領多少都是依法領取。

他強調，全教產自去年起就提出改革主張，沒有反改革。但始終避談是否能接受砍除已退者的所得替代率。

甫於今年退休的劉亞平表示，段宜康的媽媽已經領了多少年的18％，現在才說良心不安；只要民進黨的公職捐出已領的18％優存，且經會計師公證，他自己的也全數捐出。

不過對於其退休總所得為多少。劉亞平表示，不知道。

台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭表示，關於退休教師平均領8、9萬元的說法是錯的。她確實是提早退休，現在月領連7萬元都沒有，公保養老金才70萬元，等於每個月的18％才7、8千元。

她強調，領多少要看是什麼條件；例如大家都說年輕勞工都領22K，但工作30年的勞工會領這個數字嗎？

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  • 全國教育產業總工會秘書長劉亞平於立法院召開記者會，懷疑政府高唱一定要改的年金改革，其實是將退撫基金推向更快破產的方向。（記者羅沛德攝）

    全國教育產業總工會秘書長劉亞平於立法院召開記者會，懷疑政府高唱一定要改的年金改革，其實是將退撫基金推向更快破產的方向。（記者羅沛德攝）

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