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挺前瞻計畫！綠執政縣市：勿內耗蹉跎台灣進步

2017-05-10  11:13

〔即時新聞／綜合報導〕針對前瞻基礎建設計畫，民進黨執政縣市首長今天發出聯合聲明，指出前瞻建設是針對永續台灣的願景推出的重大國家建設，喊話「勿讓內耗再蹉跎台灣進步」！

民進黨表示，該聲明是由高雄市長陳菊發起連署，而各執政縣市首長也同步在臉書發出聲明稿。聲明稿指出，前瞻基礎建設計畫有台灣當前最迫切需要的項目，也有符合未來發展趨勢的方案，透過政府投入資源到綠能、數位、水環境、軌道系統和城鄉建設，為國家打下良好的基礎，為地方開創更美好的願景，以更前進的思維，積極投資下一代的未來。

聲明稿說，政黨有藍綠，人民沒有藍綠；政治有競爭，但建設沒有競爭，身為地方首長，深切瞭解在地民眾的心聲與期待；聲明中也呼籲國民黨，傾聽各地民意，以國家的發展為依歸，立法院應儘速實質理性的聚焦討論，讓前瞻基礎建設條例及特別預算順利審議，以讓建設啟動，讓國家前進。

前瞻基礎建設計畫民進黨執政縣市首長聯合聲明如下：

勿讓內耗再蹉跎台灣進步

前瞻基礎建設計畫，是針對永續台灣的願景，推出的重大國家建設。這些計畫中，有台灣當前最迫切需要的項目，也有符合未來發展趨勢的方案，透過政府投入資源到綠能、數位、水環境、軌道系統和城鄉建設，為國家打下良好的基礎，為地方開創更美好的願景，以更前進的思維，積極投資下一代的未來。

前瞻基礎建設計畫，也是過去這一段時間，中央、地方經過無數次嚴謹的討論，決心要攜手合作來推動這個計畫，除了要加速國家基礎建設的投資和更新外，更重要的是，要以公共投資來帶動區域的均衡發展，讓過去投入不足、發展相對落後的地區，藉由這個計畫成功轉型，把便捷的交通建設，乾淨的綠色能源和水等帶到全國各地。

政黨有藍綠，人民沒有藍綠；政治有競爭，但建設沒有競爭。身為地方首長，我們深切瞭解在地民眾的心聲與期待。現在是到了停止無意義議事杯葛的時候了，現在是到了揚棄政黨與政治的對立思維，從人民的需求出發，為國家的未來打拼的時候了。

所以，我們在此共同誠摯地呼籲國民黨，傾聽各地民意，以國家的發展為依歸，立法院應儘速實質理性的聚焦討論，讓前瞻基礎建設條例及特別預算順利審議，以讓建設啟動，讓國家前進，讓未來的台灣，無分城鄉，不分南北，男女老幼，人人都能夠享受到更舒適、更優質、更具智慧的生活品質與公共服務。

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  • 民進黨表示，該聲明是由高雄市長陳菊發起連署。（資料照，記者王榮祥攝）

    民進黨表示，該聲明是由高雄市長陳菊發起連署。（資料照，記者王榮祥攝）

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標題：挺前瞻計畫！綠執政縣市：勿內耗蹉跎台灣進步


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