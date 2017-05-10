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教評會回聘 彭文正重返台大教書
2017-05-10 10:58
〔即時新聞／綜合報導〕政論節目「政經看民視」主持人彭文正，因先前同時擔任台大教授與政論節目主持人，被教育部認定違法兼職，彭後來也請辭台大。如今有消息指出，彭文正已在今年重返台大任教，課程為「媒體大數據分析」。
彭文正原先為台大新聞所所長，但在2015年因同時擔任壹電視「正晶限時批」主持人，遭教育部認定為違法兼職，雖然彭有意透過產學合作方式進行，但最終仍先向台大請辭，專心擔任主持人。
《聯合報》報導，台大教師評審委員會於今年2月做出決議，回聘彭文正為生物資源暨農生物產業傳播暨發展學系兼任教教授，任期為106年2月1日至106年7月31日，課程為「媒體大數據分析」。
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