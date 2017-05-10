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不滿調降非自住房屋稅 竹縣民靜坐抗議

好幾名不滿新竹縣議會調降非自住房屋稅的民眾，今早6點多開始就在竹北市光明六路路旁拉白布條抗議。（記者蔡孟尚攝）

2017-05-10  10:25

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕今早6點多開始，新竹縣竹北市位於中山高交流道旁的光明六路、縣政二路路口，有民眾在路旁拉白布條靜坐抗議；他們說，縣議會通過調降非自住房屋稅等於是圖利建商，他們看不過去才跳出來抗議。

「砍弱勢福利幫建商減稅，92％的人不能再沈默了！」這幾名來自湖口鄉的家管或上班族婦女強調，官方近期的所作所為根本就是在欺負小老百姓，他們實在看不下去了，但他們也不認識什麼大官或民代，只能自發性的來路旁靜坐，希望喚起大家對社會公平正義的重視。

早上6點多，靜坐民眾先在靠近中山高竹北交流道的光明六路、縣政二路路口靜坐，9點多轉往縣議會前的光明六路、縣政五路路口靜坐，他們預計坐到中午再視狀況是否延長。

新竹縣議會上週通過非自住房屋稅率修正案，縣議員高偉凱、周江杰為此宣布請辭，引起各界關注，不少支持者也陸續開始聲援他們，這些人甚至組成「新竹縣92％聯盟」展開網路動員，尋求翻案機會。

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  • 好幾名不滿新竹縣議會調降非自住房屋稅的民眾，今早6點多開始就在竹北市光明六路路旁拉白布條抗議。（記者蔡孟尚攝）

    好幾名不滿新竹縣議會調降非自住房屋稅的民眾，今早6點多開始就在竹北市光明六路路旁拉白布條抗議。（記者蔡孟尚攝）

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