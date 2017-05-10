8800億能做什麼？ 網友酸郝龍斌「4400次夢想家」
2017-05-10 11:42
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席候選人郝龍斌近日發起反前瞻連署活動，今天他再度PO文反前瞻，並且寫道：「郝龍斌告訴您，8800億可以為年輕人做什麼！」不過，網友們紛紛拿郝龍斌過去的政績嘲諷他，有網友搬出郝龍斌任內2天燒了2億的建國百年劇「夢想家」嗆聲表示：「8800億可以辦4400次夢想家。」
郝龍斌PO文指出：「郝龍斌告訴您，8800億可以為年輕人做什麼！前陣子我看到一篇報導談到，廈門推動了一套『對台青年紅利政策』，吸引了非常多台灣優秀年輕人前往創業就業。這其中包含註冊資金補貼21.6萬人民幣、辦公用房1年減免4.2萬人民幣、住房補貼1年能拿到3萬元人民幣等。這一些都是真金白銀的直接補貼，光這樣，他一年就能省28.8萬人民幣（約126萬台幣）大家可以想一下『百萬的創業補貼』，對初出茅廬、資源最少的創業青年是多麼大的幫助。」
PTT八卦板上的網友們對於郝龍斌的提議不以為然，留言吐槽表示：「可以辦40年的郝龍斌花博」、「媽的智障邏輯，還真他媽以為年輕人買帳嗎」、「沒換算成營養午餐和早餐鮮奶就是失敗！」、「郝先生，劍潭站旁邊那爛尾樓你要不要先表示一下」、「邊喝免費牛奶，邊看很漂亮的花卉，可以持續很多年唷」、「所以你看到一篇中國地方政府的報導就決定要把約國家一年總預算一半的金額投入未知效果的事？幸好你落選了」、「舉例舉到廈門去了，還順便狗腿獻忠誠了一下就對了」、「可以辦很多次花博、世大運，然後效益=0」。
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