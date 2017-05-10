前瞻計畫去年就討論 政院駁朱立倫指控不實
〔記者李欣芳／台北報導〕新北市長朱立倫昨晚在與新北立委的便當閉門會議中，質疑行政院核定的38項前瞻基礎軌道建設計畫，連環評、可行性評估都沒有，形同突然而來，「為什麼新北市沒有？」行政院發言人徐國勇今天嚴正反駁此項不實說法，強調前瞻計畫絕非突然而來，各項建設構想遠在民進黨在野時的10年政綱即已成型，去年520之前並已在智庫充分討論。
行政院上午發布新聞稿，徐國勇表示，蔡英文總統就任以來，即透過行政院盤點各主題的執行項目，各項計畫都經過完整且長時間的討論。整個前瞻計畫，就是為了因應氣候變遷、促進經濟轉型、推動非核綠能、綠色軌道及多元優質城鄉。計畫所秉持的總目標就是達成台灣永續發展，因此政府自然會充份考量環境的保護。
徐國勇指出，前瞻基礎建設特別條例草案的第5條明確規定，所有的計畫都需按照規定報院核定，依法應作環評者，都需按程序通過環評才能推動。又，按照國民黨邏輯，軌道建設是錢坑，那朱市長強力爭取軌道在新北是不是錢坑？放在基隆、新竹就是錢坑丶為什麼放在新北就不是錢坑?朱市長爭的是捷運不是輕軌，那豈不是錢坑中的錢坑? 此邏輯矛盾、因果錯亂，令人不解。
他表示，前瞻基礎建設軌道計畫已納入新北三鶯缐、淡海輕軌及安坑輕軌共821.38億元，其中特別預算占203.32億元，年度預算占618.06億元（年度中央補助109.37億元）。
此外，在前瞻基礎建設水環境部分，也納入新北市有關加強水庫保育、水環境改善、河川區排改善、雙溪生態水庫、無自來水改善及節水等工程或計畫共154.6億元特別預算，顯示朱市長所謂「為什麼新北市沒有？」實為子虛烏有的指控。
徐國勇強調，前瞻基礎建設中的1372億元城鄉發展計畫尚未分配，新北市若有建設需求，可以提出具競爭力的計畫，與其他縣市一起爭取城鄉發展計畫。
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