「典當借來的鋼筆」被嗆爆 林岱樺下架成長故事...
圖文創作者蕭瑩燈打臉林岱樺分享成長故事的PO文，許多網友加入吐槽行列，林岱樺已悄悄下架此PO文。（圖擷取自蕭瑩燈臉書頁）
〔即時新聞／綜合報導〕民進黨籍立委林岱樺近日在臉書PO文分享成長故事，卻在文中指出，「爸爸告訴岱樺，在他小的時候，父母都已七八十歲」、「後來爸爸奮發向上準備大學考試，還典當了借來的鋼筆當作報名費」。此篇PO文遭圖文創作者蕭瑩燈狠打臉，許多網友也加入吐槽行列，林岱樺則是已經悄悄將PO文下架。
林岱樺分享自己勤能補拙學珠算的故事時指出：「曾經，岱樺因為學習珠算而煩惱不已，爸爸告訴岱樺，在他小的時候，父母都已七八十歲，希望有多一點的人手到田裡面幫忙，但只要一下田，爸爸就開始嚴重的過敏，所以他下定決心，即使不能種田也要出人頭地。後來爸爸奮發向上準備大學考試，還典當了借來的鋼筆當作報名費，最後金榜題名，但家裡實在是太窮了，阿公阿媽說算了吧，我們家真的請不起人，需要人手幫忙。」林岱樺表示，爸爸的故事深深撼動了她的心，讓她堅定志向「一定要把珠算學好」、相信勤能補拙。
蕭瑩燈則在臉書打臉林岱樺：「林爸爸小時候他的父母已高齡七八十歲...這是生育科技逆？」、「即使不能種田也要出人頭地....種田是會出人頭地逆？」、「考上卻不能念...證明了經濟才是關鍵，難道珠算是關鍵逆？」、「此文證明，選市長是會讓人腦筋秀逗逆？」
許多網友們也紛紛留言吐槽：「等一下！他把借來的鋼筆典當了？！」、「典當了借來的鋼筆當作報名費？哇塞，一整個借東西佔為己有的Fu，妳家豪宅要不要也借我？」、「 比魚兒逆流而上，還激勵人心！」、「看了只覺得世界上真的有勤補不了的拙」、「出一本奇文共賞的書，此篇一定入選」、「這故事說明：作文比珠算重要」。
林岱樺雖下架該篇文章，仍然有網友至她的臉書留言「反串」。（圖擷取自林岱樺臉書頁）
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