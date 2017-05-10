中國批挾洋自重 李大維嗆：我就是和洋人打交道

李大維微笑回嗆中國：我就是和洋人打交道。（記者方賓照攝）

2017-05-10 09:43

〔記者呂伊萱／台北報導〕世界衛生大會（WHA）網路報名截止後，我方仍未接獲邀請函，持續爭取國際奧援，中國昨再嗆「「搞挾洋自重沒有出路」；外交部長李大維今表示將努力到最後一刻，對於中國發言也笑回「外交工作就是和洋人打交道嘛」。陸委會副主委林正義則表示，中國大陸如果一再打壓，是背離兩岸相向而行的期待，林正義也強調政府從未接受大陸片面主張的「一中原則」，兩岸政治分歧不應凌駕人類健康安全。

第70屆WHA將於本月下旬在瑞士日內瓦登場，但網路報名已截止，我仍沒有收到邀請函。立法院外交國防委員會今天邀集外交部、衛福部與陸委會，就WHA一案進行報告並備詢。李大維在會前表示，將努力到最後一刻，即使最後沒有收不到邀請函，還是有很多工作要做。至於中國外交部耿爽昨老調重彈說，只有認同「一中原則」，才能通過兩岸協商台灣地區參會事宜，還嗆「搞挾洋自重沒有出路」；李大維笑回表示這也不是新聞，並直言他當外交部長，主要工作「就是和洋人打交道嘛」。

李大維報告指出，無論我受邀與否，衛福部長陳時中都將率團赴日內瓦，由於WHA期間，各國衛生部長及國際醫衛團體將齊聚日內瓦，外交部說，「已有很多國家表達盼與我代表團進行交流」。外交部也正積極安排，要讓我方代表團透過雙邊或多邊會議，當面與各國衛生部長、重要醫衛人士及國際醫衛團體，就全球關切疫情發展、國際醫衛議題趨勢等交換意見。除會議外，外交部也安排代表團在日內瓦舉行國際記者會、媒體專訪、出席周邊會議及駐館外交酒會等活動。另外，民間團體將在日內瓦舉辦「台灣之夜」（Taiwan Night）活動，外交部也積極提供行政支援。

林正義會前受訪與報告時說，台灣國際參與從去年九月國際民航組織、十一月國際刑警組織到近期的澳洲鑽石金伯利會議，都受到「無理的對待」，林正義強調這不是台灣人民願意看到的，也背離中國大陸希望兩岸相向而行的期待。至於陸委會聲明較其他部會強硬，林正義也說，陸委會作為政府一部分，必須讓北京當局知道這是重要指標，台灣並不是在挑釁情形下做出直接反應，還會繼續觀察到五月底WHA，後續會有其他做法。林正義也強調政府從未接受大陸片面主張的「一中原則」，兩岸政治分歧不應凌駕人類健康安全。

僑委會昨也表示，我國全球各地僑界對此事群情憤慨，陸續向媒體投書，並擬組團赴WHA會場抗議，盼為台灣發聲。僑委會鼓勵僑胞運用各種管道和機會，讓各國了解台灣人民的健康權益因中國打壓而被漠視的不合理現象。

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