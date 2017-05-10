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馬英九騎單車從石門水庫出發 挑戰70公里路程
2017-05-10 09:31
前總統馬英九（前）騎單車從石門水庫出發，挑戰七十公里路程。（記者周敏鴻攝）
〔記者周敏鴻／桃園報導〕前總統馬英九上午6點前往桃園市石門水庫，由9位隨扈陪同，騎單車出發挑戰羅馬公路，全程約70公里，他說，平日都有運動習慣，並未為了單車挑戰特別準備很久。
67歲的馬英九上午在石門水庫拉筋暖身，隨即騎單車出發，要繞經羅馬公路再返回石門水庫，估計要騎4個小時。
去年馬英九曾在臉書貼文寫道，卸下公職後，終於有時間到台灣各地運動。上午他選擇從石門水庫出發騎單車，他說，小學2年級時，曾在石門水庫旁住了半年，當時就讀還稱為三坑國小的石門國小，且到初中後都還曾回到石門水庫周邊旅行，非常熟悉環境。
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