賀文在寅當選 蔡英文：共同為亞太和平穩定努力！

文在寅以41.1％得票率當選。（路透）

2017-05-10 09:30

〔即時新聞／綜合報導〕南韓大選結果出爐，共同民主黨文在寅獲得勝利，贏得第19屆韓國總統寶座；總統蔡英文今天也代表中華民國政府和人民，向新任南韓總統祝賀！

文在寅以41.1％得票率當選，蔡英文表示，台灣和韓國都是民主國家，共享自由民主價值，雙方長久以來在經貿、文化等各領域互動頻繁，民間交流近期更是持續增加。

蔡英文表示，期待韓國在文在寅領導下，不僅國民福祉更促進，台、韓兩國更能持續在既有的良好基礎上強化合作，為亞太地區的穩定和平與繁榮發展努力。