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美強烈支持台灣出席世衛大會
2017-05-10 09:09
〔駐美特派員曹郁芬／華府9日報導〕美國國務院東亞局發言人崔葛瑞絲今天在電郵中表示，美國已經連續8年歡迎台灣以觀察員身分，出席世界衛生組織大會。美國認可台灣繼續在全球衛生議題上扮演領導角色，持續強烈支持台灣以觀察員身分出席世衛大會。
台灣今年未在報名截止前收到世衛大會的邀請函。美國官員日前曾表示，美國迄今未放棄與理念相同的國家繼續爭取，也在思考其它的因應方案。
美國國務院今年3月給國會的報告，相當肯定台灣在世衛做出的貢獻，不但表示會繼續支持台灣以觀察員身分出席世衛大會，對於去年世衛秘書處在發給台灣邀請函時，給台灣穿上一中原則的小鞋，也表達了美方的關切。
崔葛瑞絲今天在答覆本報記者電郵中表示，美國鼓勵北京與台北當局在尊嚴和尊重的基礎上進行建設性對話，美國也繼續敦促兩岸展現耐性、彈性和創意。
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