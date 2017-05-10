| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌
 首頁 > 政治

美強烈支持台灣出席世衛大會

2017-05-10  09:09

〔駐美特派員曹郁芬／華府9日報導〕美國國務院東亞局發言人崔葛瑞絲今天在電郵中表示，美國已經連續8年歡迎台灣以觀察員身分，出席世界衛生組織大會。美國認可台灣繼續在全球衛生議題上扮演領導角色，持續強烈支持台灣以觀察員身分出席世衛大會。

台灣今年未在報名截止前收到世衛大會的邀請函。美國官員日前曾表示，美國迄今未放棄與理念相同的國家繼續爭取，也在思考其它的因應方案。

美國國務院今年3月給國會的報告，相當肯定台灣在世衛做出的貢獻，不但表示會繼續支持台灣以觀察員身分出席世衛大會，對於去年世衛秘書處在發給台灣邀請函時，給台灣穿上一中原則的小鞋，也表達了美方的關切。

崔葛瑞絲今天在答覆本報記者電郵中表示，美國鼓勵北京與台北當局在尊嚴和尊重的基礎上進行建設性對話，美國也繼續敦促兩岸展現耐性、彈性和創意。

廣告
  • 美國國務院東亞局發言人崔葛瑞絲今日表示，美國持續強烈支持台灣以觀察員身分出席世衛大會。圖為台灣社等本土社團9日召開「WHO需要台灣，台灣需要WHO」記者會，譴責中國阻撓台灣參加WHA，並將以NGO組織名義與會。（資料照，記者張嘉明攝）

    美國國務院東亞局發言人崔葛瑞絲今日表示，美國持續強烈支持台灣以觀察員身分出席世衛大會。圖為台灣社等本土社團9日召開「WHO需要台灣，台灣需要WHO」記者會，譴責中國阻撓台灣參加WHA，並將以NGO組織名義與會。（資料照，記者張嘉明攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： WHA 世衛大會
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧紅燒棒棒腿
好涮嘴✧清香椒鹽蝦
快速炒出焦糖洋蔥！
多汁水蜜桃怎麼挑？
轉寄

標題：美強烈支持台灣出席世衛大會


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月10日‧星期三‧丁酉年四月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.