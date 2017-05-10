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柯P選任張派人馬？周刊爆：北農董座是他
2017-05-10 10:02
外傳台北市長柯文哲已重新布局，將選張派人馬、前台灣建築中心執行長許銘文出任北農董座。（資料照，記者方賓照攝）
〔即時新聞／綜合報導〕北農董監事會將於6月底改組，外傳台北市長柯文哲已重新布局，將選張派人馬、前台灣建築中心執行長許銘文出任北農董座，在許上任後，再讓許提名張派與民進黨都可以接受的人選出任總經理；日前許銘文突然辭去台建執行長，外傳就是為接掌北農鋪路。
《周刊王》報導，民進黨北市議員陳慈慧指出，陳景峻3月中旬曾南下密會張榮味妹婿、身兼全國農會總幹事與北農常董的張永成。不過柯文哲會決定派許銘文出任北農董座，引薦者不是張榮味，而是柯的大學同學兼好友許長禮。知情人士透露，柯文哲參選市長時許長禮和早就是政治幕僚的胞兄許長仁都是輔選幹部，後來許長仁也因柯文哲的指派，當了9個月的北農董座。
北市府發言人劉奕霆指出，目前北農董事長人選至今仍在協調中，沒有特定人選。不過張榮味的妹妹、立委張麗善則透露，北市府日前曾告知擬推許銘文任北農董座，此人事案算是知人善任，雖許和張家淵源深，但他並不是張家推薦。對此，許銘文本人則回應，沒人和他提過接任北農董座，他強調已當台建執行長9年多，今年2月期滿卸任，並非先為轉職鋪路而請辭。
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