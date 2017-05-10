小英就職黑色週年？傳這大老發出最後通牒

總統蔡英文就職將滿週年。（資料照，記者方賓照攝）

2017-05-10 08:20

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文就職將滿週年，目前立法院因前瞻計畫、年金改革法案等紛爭不斷，週刊報導，蔡英文520就職週年還有烏雲籠罩，因民進黨前主席林義雄將在5月11日靜坐禁食，劍指小英，要求520前通過《公投法》補正。

《壹週刊》報導，蔡英文就職週年將到，除了年金改革、前瞻計畫在立法院不斷攻防，其他還有一例一休、司法改革爭議，加上台鐵企業工會、反年改團體、國道收費員自救會、不滿傳統領域劃設的原住民等，均發動在520上街頭，都為小英就職週年籠罩了烏雲。

報導提到，「人民作主基金會」自4月26日起在民進黨中央對面空地上靜坐，帶給綠營相當大的壓力，而5月11日起，林義雄將壓軸靜坐禁食，他劍指民進黨，下最後通牒，要求520前通過《公投法》補正。

報導提到，現行《公投法》為「鳥籠公投」，人民作主認為，民進黨執政前也反對鳥籠公投，但一年多來一拖再拖，尚未完成二讀，林義雄選在11日公投修正協商到期日「坐下去」，是要民進黨不要讓公投法胎死腹中。

對此，民進黨立院黨團總召柯建銘坦言，現在為了年金、前瞻，他們焦頭爛額，現階段不可能處理公投。柯建銘說，但公投是林義雄的信仰，「沒有協商結論，他不會起來」，必須趕快跟林溝通，說清楚現在的狀況，不是沒辦法講的。