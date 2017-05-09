造勢晚會 洪秀柱左批一例一休、右罵年金改革
國民黨主席候選人洪秀柱今晚在立法院附近舉行大型造勢活動。（記者何世昌攝）
〔記者何世昌／台北報導〕國民黨主席候選人洪秀柱今晚在立法院附近舉行大型造勢活動。洪秀柱表示，國民黨2次敗選都因一句口號「國民黨不倒，台灣不會好」，如今國民黨已被拉下台，國家有沒有更好？一例一休、年金改革等導致各行業個上街頭，但民進黨充耳不聞「完全執政、完全不負責任」！
國民黨主席候選人洪秀柱今晚在立法院附近舉辦大型造勢活動，國民黨副主席陳鎮湘、政策會執行長蔡正元、前立法委員邱毅、中常委廖萬隆及厲耿桂芳等人，以及退休將軍出席；據稱現場「滿天星」，且有上千支持者到場相挺。現場邀請支持者包水餃，餡料準備「空心菜」及高麗菜。
洪秀柱到場前，支持者上台宣講。陸軍中將吳斯懷表示，蔡英文倒行逆施、違憲違法，近日民調顯，不滿意度超過50%，年輕人不滿意度更超過60%，「但不能等民進黨自己倒，倒了國民黨也不見得會好」，要自己爭氣，且唯靠洪秀柱國民黨才能再起；因為洪秀柱始終不離不棄，不像其他黨內大老明星，9合1選舉後全跑光光。
邱毅則說，「台獨毒台」逆流氾濫，唯有洪秀柱遵守國民黨黨綱、黨綱，及中華民國憲法，並還能勇敢大聲說出，經國先生說的話「我是台灣人，也是中國人」，她才是繼承經國先生最好的精神者。邱也諷，有人提到曾受經國先生栽培就哽咽，但他的所言所行所為哪件符合經國先生的路線方向？對得起經國先生嗎？
宣講結束後，洪秀柱先替黨代表候選人加油打氣，接者演講。洪說，國民黨主席選舉如火如荼進行，媒體報導看似劍拔弩張、很嚴重，但實則「說嚴重很嚴重，說不嚴重也不嚴重」；她解釋，這次選舉絕非國民黨家務事，而是關乎國民黨路線與未來，也決定台灣未來命運與未來。
她表示，所有黨主席參選人都是為黨、為國、為民承擔責任，且有使命感；這次選舉是黨內有志之士的選舉，但不妨換個輕鬆方式進行，因此她推出「祝你幸福」巡迴行動車，在各地已經舉辦33場水餃會，希望帶動社會溫馨感覺，喚起大家互助感覺。
洪秀柱說，法國總統馬克宏今年39歲，這告訴大家，年輕人有何不可，大家看好馬克宏走中道路線、苦民所苦、將心比心，但反觀蔡政府，用什麼方式對待退休軍公教警。她強調，沒人反對改革，該改就改，但不能將財政敗壞怪罪那些經過考試、與政府訂契約的人。
提到母親節將至，洪換感性話題，並指媽媽都希望社會環境好、學校教育好、生活品質更好。如今卻是，有瘦肉精的美豬美牛立刻就要進口、有毒的塑化劑不再是毒物、學校吸食毒品的孩子愈來愈多；更可怕是，我們的政治搞一個讓台灣會無法生存的「台獨」，這是更可怕的毒！
洪說，在這樣情況下，她與媽媽們一樣憂慮。另也憂慮，國民黨2次敗選都因一句口號「國民黨不倒，台灣不會好」，如今國民黨已被拉下台，國家有沒有更好？一例一休社會紛亂、年金改革愈改愈亂、愈來愈多民眾各行業上街頭，但民進黨都沒聽到「完全執政、完全不負責任」。
洪指出，過去國民黨被稱為是「世界上最有錢的政黨」，但有錢有用嗎？有錢照樣失去人心、照樣失去政權。國民黨要痛定思痛，國民黨不能倒，該組織改造就組織改造，一定要了解為何失去民心，要了解中心思想與核心價值。
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標題：造勢晚會 洪秀柱左批一例一休、右罵年金改革
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