中監行文阿扁內容曝光 彭文正:一整頁A4都在恐嚇
2017-05-09 22:40
〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁7日參加台南市七股區凱士士二期工業區啟用儀式，並邀請前台南縣長蘇煥智參與519募款餐會，中監得知後表示，事先不知陳水扁在台南參加動土儀式，也未接到阿扁提出今年募款餐會的申請，並在5/8日再度行文給陳水扁，要求他遵守保外就醫規定，該公文內容今日曝光，資深媒體人彭文正則批評整頁都在恐嚇阿扁。
陳水扁今年是否出席凱達格蘭基金會餐會，引發各界關注，政論節目《政經看民視》今公開5日中監行文陳水扁的公文，內容提醒陳水扁，若離開居住地從事治療相關活動，須向中監提出書面申請及活動流程。
接著5月8日，中監再度發出公文，要求陳水扁參加對外活動，應遵守保外就醫規定，並於事前向中監提出申請，也提醒他，當病癒或保外就醫期間屆滿時，應返監繼續執行，期間未經中監之許可，也不得參加與醫療無關之活動。由於媒體多次報導，陳水扁離開住居所，赴他處參加公開性餐會、典禮、剪綵，皆未向中監報備核准，甚或中監經媒體採訪才得知，顯見該作為已逾越保外就醫之規定，爾後參加活動前，應向中監報備核准，以利判斷是否與治療項目相合。
彭文正質疑，陳水扁每月須提出下月的醫療行程，內容也清楚寫道519募款餐會，為何中監會不知情？難道沒時間看嗎？彭文正也用「語帶威脅」來形容中監行文給阿扁的公文，一整頁A4紙都是在恐嚇陳水扁「再不聽話我要把你抓回來」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 若明天選北市長 TVBS民調：「他」贏過柯P、賴神
- 不只WHA！ 外媒盤點中國打壓台灣5件事
- 未獲邀赴WHA 外交部批WHO罔顧人權
- 遠雄審查未獲內政部通過 柯P這樣說…
- 拿不到資料就巴頭？藍議員打南市教育局長
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 大學申請放榜 成大化學系19名額竟招無人
- 陳星神隱10幾天首發聲明：曾與林奕含交往2個月
- 民俗亂彈》服務奉獻的魔法人生 澎湖法師的淬煉之路
- 小全智賢遭追求者跟蹤 賞過肩摔險絕子絕孫
- 被侮辱有感
- 朝陽科大「國際文化節」開幕 國際學生大展身手
- 大樂透、今彩539 開獎囉！
- 威京小沈爆欠賭場大亨60億元 遭跨海追債
- 家屬拋西瓜 失蹤多日婦人遺體浮出水面
- 國中妹跟鄧佳華喇舌 原因曝光！
- 充氣城堡飛天19公尺 兒童重摔1死6傷
- Hebe Selina被喊「在一起」 這畫面太美不敢看
- MLB》金鶯重砲亂刀流 超高球開轟寫新紀錄（影音）
- 兒女包紅包、帶她出國玩 仍被老母告遺棄...
- 新科中科院院長 副院長杲中興升任
- 寄養媽媽向她下跪求進食 寄養兒：媽媽治好我的病
- 網球》馬德里大逆轉 「辛然配」搶十晉8強
- 台塑四寶4月營收全衰退
- 自由談》林全不如歸去，此其時矣！
- 小白兔入叢林？ 嘉市新企劃處長：我屬龍
- 霍建華林心如現身行天宮 為女兒收驚祈福
- 法拍屋點交後離奇火警 1人受傷
- 為遷回原址 三井倉庫花千萬元隔震
- 費玉清母逝7年 演唱會永遠留位給她
- 「台獨才會殺人放火強姦」 郭冠英瞎挺陳星
- 17歲貧生打工薪水全給媽 當選全國孝悌楷模
- 12浬內禁用魚槍 漁民批污名化
- 陳維齡激瘦18公斤 穿性感泳衣被偷拍
- 〈職場觀察員〉我看日本企業週休三日
- 14年前性侵疑案 當年女同學證詞出入大 男獲判無罪
- 蘭花樹上開 馬國城市規劃師參訪低碳社區驚喜連連
- 醫病》控八控控廣告主打的病症 也能進行微創手術…
- 傳承西拉雅文化 吉貝耍國小依傳統採木棉、作詩
- 撞倒人還拖放路旁 警追查逮人討公道
- 當代藝術盛宴接連登場 台灣藝術家齊聚威尼斯
- 馬克宏大勝 各國鬆一口氣
- 我陸軍少將疑被中國接觸 飛彈機密恐外洩
- 母親卡藏玄機 看卡片聽兒女唱歌
- 他學測74級分 不讀醫選擇台大電機
- 《自由廣場》《金恒煒專欄》民視「自救會」紅不紅？
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中監行文阿扁內容曝光 彭文正:一整頁A4都在恐嚇
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分