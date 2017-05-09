中監行文阿扁內容曝光 彭文正:一整頁A4都在恐嚇

2017-05-09 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁7日參加台南市七股區凱士士二期工業區啟用儀式，並邀請前台南縣長蘇煥智參與519募款餐會，中監得知後表示，事先不知陳水扁在台南參加動土儀式，也未接到阿扁提出今年募款餐會的申請，並在5/8日再度行文給陳水扁，要求他遵守保外就醫規定，該公文內容今日曝光，資深媒體人彭文正則批評整頁都在恐嚇阿扁。

陳水扁今年是否出席凱達格蘭基金會餐會，引發各界關注，政論節目《政經看民視》今公開5日中監行文陳水扁的公文，內容提醒陳水扁，若離開居住地從事治療相關活動，須向中監提出書面申請及活動流程。

接著5月8日，中監再度發出公文，要求陳水扁參加對外活動，應遵守保外就醫規定，並於事前向中監提出申請，也提醒他，當病癒或保外就醫期間屆滿時，應返監繼續執行，期間未經中監之許可，也不得參加與醫療無關之活動。由於媒體多次報導，陳水扁離開住居所，赴他處參加公開性餐會、典禮、剪綵，皆未向中監報備核准，甚或中監經媒體採訪才得知，顯見該作為已逾越保外就醫之規定，爾後參加活動前，應向中監報備核准，以利判斷是否與治療項目相合。

彭文正質疑，陳水扁每月須提出下月的醫療行程，內容也清楚寫道519募款餐會，為何中監會不知情？難道沒時間看嗎？彭文正也用「語帶威脅」來形容中監行文給阿扁的公文，一整頁A4紙都是在恐嚇陳水扁「再不聽話我要把你抓回來」。