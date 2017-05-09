遭質疑未和立委溝通？朱立倫：便當會已是第2次

2017-05-09 21:50

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府今天邀請12位區域立委及1位不分區立委舉行「便當會」，簡報前瞻計畫爭取內容，立委吳秉叡質疑，市長朱立倫上任以來從未和立委溝通，今天第1次有機會坐下來談。朱立倫說，便當會形式已是第2次舉行，也許有委員太忙碌忘記了。

吳秉叡說，朱立倫上任6年多，他擔任立委期間，第1次和朱當面坐下來溝通，但就市府簡報的前瞻計畫內容，事前都沒和立委溝通，以停車場建設為例，整個新莊地區僅有1處，與地方需求差距甚大，市府自己關起門來閉門造車。他說，只要為地方好的建設，他當然願意爭取。

朱立倫表示，去年8月12日，市府也在8樓餐廳和所有委員進行簡報，當天在場立委包括羅致政、江永昌、吳琪銘等人，都親自出席，不便參加的委員則派辦公室主任參加，其他局處首長或副市長有機會和立委碰面時，都有跟委員報告，所以今天這個會議是第2次舉行，不是第1次，也許有些委員可能比較忙忘了。

被問到「便當會」是否有效益？吳秉叡認為，至少朱立倫承諾新北市政府願和立委溝通，把市府需要讓立委知道，立委也把地方需求轉達給市府，雙方產生共識，對於爭取新北市未來建設有幫助。