| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
涉共諜案 少將副指揮官謝嘉康10萬元交保 財訊集團共同創辦人孫文雄過世 享壽75歲 PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌
 首頁 > 政治

遭質疑未和立委溝通？朱立倫：便當會已是第2次

2017-05-09  21:50

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府今天邀請12位區域立委及1位不分區立委舉行「便當會」，簡報前瞻計畫爭取內容，立委吳秉叡質疑，市長朱立倫上任以來從未和立委溝通，今天第1次有機會坐下來談。朱立倫說，便當會形式已是第2次舉行，也許有委員太忙碌忘記了。

吳秉叡說，朱立倫上任6年多，他擔任立委期間，第1次和朱當面坐下來溝通，但就市府簡報的前瞻計畫內容，事前都沒和立委溝通，以停車場建設為例，整個新莊地區僅有1處，與地方需求差距甚大，市府自己關起門來閉門造車。他說，只要為地方好的建設，他當然願意爭取。

朱立倫表示，去年8月12日，市府也在8樓餐廳和所有委員進行簡報，當天在場立委包括羅致政、江永昌、吳琪銘等人，都親自出席，不便參加的委員則派辦公室主任參加，其他局處首長或副市長有機會和立委碰面時，都有跟委員報告，所以今天這個會議是第2次舉行，不是第1次，也許有些委員可能比較忙忘了。

被問到「便當會」是否有效益？吳秉叡認為，至少朱立倫承諾新北市政府願和立委溝通，把市府需要讓立委知道，立委也把地方需求轉達給市府，雙方產生共識，對於爭取新北市未來建設有幫助。

廣告
  • 新北市長朱立倫9日晚間邀請新北市13名立委進行「便當會」，盼透過立委向中央爭取前瞻計畫補助。會後朱立倫接受媒體訪問。（記者羅沛德攝）

    新北市長朱立倫9日晚間邀請新北市13名立委進行「便當會」，盼透過立委向中央爭取前瞻計畫補助。會後朱立倫接受媒體訪問。（記者羅沛德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 便當會 前瞻計畫 吳秉叡 朱立倫
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽菜色✧番茄牛腩
熱炒✧青木瓜燜絞肉
好下飯✧蒜香豆腐蚵
如何挑選保存青椒？
轉寄

標題：遭質疑未和立委溝通？朱立倫：便當會已是第2次


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月9日‧星期二‧丁酉年四月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.