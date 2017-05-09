遭質疑未和立委溝通？朱立倫：便當會已是第2次
2017-05-09 21:50
〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府今天邀請12位區域立委及1位不分區立委舉行「便當會」，簡報前瞻計畫爭取內容，立委吳秉叡質疑，市長朱立倫上任以來從未和立委溝通，今天第1次有機會坐下來談。朱立倫說，便當會形式已是第2次舉行，也許有委員太忙碌忘記了。
吳秉叡說，朱立倫上任6年多，他擔任立委期間，第1次和朱當面坐下來溝通，但就市府簡報的前瞻計畫內容，事前都沒和立委溝通，以停車場建設為例，整個新莊地區僅有1處，與地方需求差距甚大，市府自己關起門來閉門造車。他說，只要為地方好的建設，他當然願意爭取。
朱立倫表示，去年8月12日，市府也在8樓餐廳和所有委員進行簡報，當天在場立委包括羅致政、江永昌、吳琪銘等人，都親自出席，不便參加的委員則派辦公室主任參加，其他局處首長或副市長有機會和立委碰面時，都有跟委員報告，所以今天這個會議是第2次舉行，不是第1次，也許有些委員可能比較忙忘了。
被問到「便當會」是否有效益？吳秉叡認為，至少朱立倫承諾新北市政府願和立委溝通，把市府需要讓立委知道，立委也把地方需求轉達給市府，雙方產生共識，對於爭取新北市未來建設有幫助。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 若明天選北市長 TVBS民調：「他」贏過柯P、賴神
- 不只WHA！ 外媒盤點中國打壓台灣5件事
- 未獲邀赴WHA 外交部批WHO罔顧人權
- 遠雄審查未獲內政部通過 柯P這樣說…
- 拿不到資料就巴頭？藍議員打南市教育局長
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 大學申請放榜 成大化學系19名額竟招無人
- 陳星神隱10幾天首發聲明：曾與林奕含交往2個月
- 民俗亂彈》服務奉獻的魔法人生 澎湖法師的淬煉之路
- 小全智賢遭追求者跟蹤 賞過肩摔險絕子絕孫
- 被侮辱有感
- 朝陽科大「國際文化節」開幕 國際學生大展身手
- 大樂透、今彩539 開獎囉！
- 威京小沈爆欠賭場大亨60億元 遭跨海追債
- 家屬拋西瓜 失蹤多日婦人遺體浮出水面
- 國中妹跟鄧佳華喇舌 原因曝光！
- 充氣城堡飛天19公尺 兒童重摔1死6傷
- Hebe Selina被喊「在一起」 這畫面太美不敢看
- MLB》金鶯重砲亂刀流 超高球開轟寫新紀錄（影音）
- 兒女包紅包、帶她出國玩 仍被老母告遺棄...
- 新科中科院院長 副院長杲中興升任
- 寄養媽媽向她下跪求進食 寄養兒：媽媽治好我的病
- 網球》馬德里大逆轉 「辛然配」搶十晉8強
- 台塑四寶4月營收全衰退
- 自由談》林全不如歸去，此其時矣！
- 小白兔入叢林？ 嘉市新企劃處長：我屬龍
- 霍建華林心如現身行天宮 為女兒收驚祈福
- 法拍屋點交後離奇火警 1人受傷
- 為遷回原址 三井倉庫花千萬元隔震
- 費玉清母逝7年 演唱會永遠留位給她
- 「台獨才會殺人放火強姦」 郭冠英瞎挺陳星
- 17歲貧生打工薪水全給媽 當選全國孝悌楷模
- 12浬內禁用魚槍 漁民批污名化
- 陳維齡激瘦18公斤 穿性感泳衣被偷拍
- 〈職場觀察員〉我看日本企業週休三日
- 14年前性侵疑案 當年女同學證詞出入大 男獲判無罪
- 蘭花樹上開 馬國城市規劃師參訪低碳社區驚喜連連
- 醫病》控八控控廣告主打的病症 也能進行微創手術…
- 傳承西拉雅文化 吉貝耍國小依傳統採木棉、作詩
- 撞倒人還拖放路旁 警追查逮人討公道
- 當代藝術盛宴接連登場 台灣藝術家齊聚威尼斯
- 馬克宏大勝 各國鬆一口氣
- 我陸軍少將疑被中國接觸 飛彈機密恐外洩
- 母親卡藏玄機 看卡片聽兒女唱歌
- 他學測74級分 不讀醫選擇台大電機
- 《自由廣場》《金恒煒專欄》民視「自救會」紅不紅？
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：遭質疑未和立委溝通？朱立倫：便當會已是第2次
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分