洪、郝陣營狹路相逢 統獨問題再端上檯面
〔記者施曉光／台北報導〕深藍系統的中華民國退伍軍人協會今日舉行模範母親表揚大會，國民黨主席候選人郝龍斌在軍系後援會總會長的前黃復興黨部主委王文燮陪同下出席拉票，與代表另一位候選人洪秀柱前來的國民黨副主席陳鎮湘狹路相逢，郝龍斌意有所指說，有些人提統獨、一中各表、一中同表，但現在國民黨最重要的工作是捍衛中華民國，陳鎮湘則反擊，有人不敢提統，並嗆當年「王長官」（王文燮）教大家要三民主義統一中國，為何藍營政治人物現在不敢講？
先上台致詞的郝龍斌說，他競選黨主席就是要捍衛中華民國以及軍公教權益，最近很多人都在講統獨、一中各表、一中同表，如果沒有中華民國，那來的統獨問題？要正視中華民國存在現實，國民黨最重要的就是捍衛中華民國。
王文燮則說，郝龍斌是黃埔的後代、子弟，今天就只有一個黃埔子弟選黨主席，他要所有在場的人都支持郝，並帶頭高喊郝龍斌當選。
由於期別輩份比王文燮低，隨後上台的陳鎮湘一開始先說，在「王長官」前，他不能說是老兵，但在很多人面前仍是老兵，「我今天是代表柱柱姐向大家祝福問候，請大家挺柱到底，好不好？」
陳鎮湘說，中國國民黨是中華民國的母親，「今天藍軍為何會敗得這麼慘，我們要不要檢討一下？我們問題出在那裡呀？」「今天民進黨為什麼會愈打愈強，因為台獨黨綱從來沒有變過，而我們的核心價值變得分歧了，當年我們在軍中，我們『王長官』也教過我們三民主義統一中國，理所當然的事情，為什麼現在不敢講？為什麼我們的政治人物不敢講？」
他接著還說，「我們有人不敢講統，但中華民國憲法是統一憲法，當前沒有統一，而是未來的統一，我們不能放棄，如果放棄了，就不是自己了，如何喚起老百姓重新認同、支持我們，就在此一舉，希望大家支持一號柱柱姐。」
稍晚才到的另一位黨主席候選人詹啟賢，則是以感性訴求，強調已故母親過去告訴他，要好好唸書，做國家社會有用的人，他一生走來就是聽媽媽的話，這也是今天為何要參選黨主席的原因，完全是受媽媽的話影響。
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