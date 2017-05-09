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少將涉共諜案若屬實 學者：恐重創台美軍售與軍事交流
2017-05-09 20:27
〔記者羅添斌／台北報導〕前飛彈指揮部指揮官謝嘉康少將疑涉共諜案，目前正在接受檢方複訊中，國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲今晚表示，若消息屬實，則不僅對我國的防空、反飛彈與反擊戰力恐將造成極大的損害，也會重創未來我國與美國間的軍售與軍事交流。
揭仲表示，以愛國者飛彈為例，當有狀況發生時，飛彈部隊其實並不是在平日駐防的營區接敵，而是要機動至若干早已經過詳細評估與經營，「精挑細選」後的戰術陣地部署，以執行防空和反飛彈任務。
他說，擔負我軍「源頭打擊」任務、專門用於攻擊中國沿岸共軍重要軍事目標的「雄二E」巡弋飛彈，有相當比例亦是如此。換言之，若這些戰術陣地、預備陣地，甚至飛彈部隊的機動路線為共軍所掌握，後果可說是不堪設想。
揭仲強調，本案最後若確實是一宗嚴重的洩密案，對未來我國與美國之間的軍售和軍事交流，都將造成極大的變數。
他認為，飛彈指揮部不僅在近年陸續接受美製「愛國者三型」飛彈系統並完成戰備，更在去年年中，派出數十名官兵前往美國進行「愛國者三型」飛彈的實彈射擊，模擬攔截彈道飛彈。
揭仲表示，愛國者三型相關技術資料，與去年我國赴美實彈射擊相關的報告與所獲得的訊息，有無外洩給中共，必然成為接下來美方關切的重點。影響所及，可能使美國日後更不願意、或延後釋出敏感的武器裝備、高機敏性的軟體與硬體、與飛彈防禦有關的情報交換，和更進一步的軍事訓練計畫。
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