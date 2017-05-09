朱立倫邀13立委便當會 朝野同聲「建設不分藍綠」

2017-05-09 19:37

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府今天邀集轄內12位區域立委及1位不分區立委舉行便當會，討論前瞻計畫爭取項目及內容。多位出席的藍營和綠營立委異口同聲表示，建設不分藍綠，願為新北市民爭取建設。

市長朱立倫邀請立委共13人，民進黨包括呂孫綾、林淑芬、吳秉叡、蘇巧慧、張宏陸、羅致政、江永昌、吳琪銘、高志鵬，國民黨有林德福及羅明才、時代力量黃國昌，不分區立委為親民黨李鴻鈞，會議全程不開放媒體採訪。

黃國昌表示，建設不分黨派，只要財政允許的前提下，對於合理、有效益且可行方案，他全力支持，不過，對於2月22日行政院出示會議紀錄指政務委員張景森與新北市府達成協議，以及交通部長賀陳旦認為近年市府推動捷運建設執行率不佳，這些問題希望進一步釐清。

羅明才說，前瞻計畫如果缺了新北，就不叫前瞻，所有立委應該結合，為400萬市民發聲，團結力量大，行政院把錢花在窮鄉僻壤蓋捷運，人口密集的新北市卻嗷嗷待補8項軌道工程，非常不公。他強調，新北市軌道建設一定要做，這是為了子子孫孫。

林淑芬表示，新北市建設不分藍綠，例如捷運環狀線、五股捷運都該被納入，不只軌道建設，治水防洪設施也應獲得重視，她支持新北市府再次向中央爭取計畫。對於外界質疑新北市府爭取前瞻不夠努力，林淑芬說，行政院開會時，新北市的確派代表提出厚厚的計畫書，這是她目睹的過程。