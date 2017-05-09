WHA未受邀 外交部：將安排陳時中會見各國代表

2017-05-09 19:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕世界衛生大會（WHA）昨網路報名截止，但我方仍未收到邀請函，外交部今強調將努力到最後一刻。外交部、衛福部與陸委會明將赴立院就WHA一案報告並備詢。外交部書面報告指出，無論我受邀與否，衛福部長陳時中都將率團赴日內瓦，外交部正積極安排讓陳時中透過雙邊或多邊會議，當面與各國衛生部長、重要醫衛人士與國際醫衛團體交換意見。

WHA昨網路報名截止，衛福部長陳時中今早親自召開記者會，表示台灣確實尚未接獲邀請函，對此他深表遺憾與不滿，「心情也很沈重」，也將如期率團赴日內瓦，透過緊密雙邊與多邊會議，降低我國未獲邀與會的衝擊。立法院外交國防委員會明天邀請外交部長李大維、陸委會主委張小月與衛福部次長報告「WHA之最新狀況報告及因應作為」，並備質詢。

外交部於書面報告中指出，台灣參與WHA涉及基本健康人權，不應該被設定任何的政治條件，我方已持續與世衛組織（WHO）溝通，籲請其堅守醫衛專業，公允處理我案。外交部也強調「德不孤，必有鄰」，不僅美日加、歐洲及友邦等友我國家，加上國內外各界醫衛重要團體，紛紛為我方發聲，國際更普遍認同台灣的國際醫衛貢獻成果。

外交部表示，無論受邀與否，衛福部長陳時中都將率團赴日內瓦。由於WHA期間，各國衛生部長及國際醫衛團體將齊聚日內瓦，外交部說，已有很多國家表達盼與我國代表團就醫衛議題進行交流。外交部及駐外館處也正在積極安排，要讓我方代表團透過雙邊或多邊會議，當面與各國衛生部長、重要醫衛人士及國際醫衛團體，就全球關切疫情發展、國際醫衛議題趨勢等交換意見。除會議外，外交部也安排代表團在日內瓦舉行國際記者會、媒體專訪、出席周邊會議及駐館外交酒會等活動。

另外，台灣聯合國協進會、台灣醫界聯盟基金會、中華民國醫師公會全國聯合會、台灣民主基金會等民間團體，將於5月22日晚間在日內瓦舉辦「台灣之夜」（Taiwan Night）活動，外交部也表示積極給予行政支援。