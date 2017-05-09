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解決新北高地社區供水問題 吳秉叡開支票

新北市有115處高地社區，用水需要市府協助解決。（記者翁聿煌攝）

2017-05-09  19:18

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市有115個高地社區，社區管委會每年為自來水加壓、管線漏水及設施維護耗費金錢，立委吳秉叡今天在新店區安坑的頂好社區承諾，未來他當選市長後，會比照台北市，由市府補助8成改善工程款，協助高地社區改善加壓及管線設備，並協助水公司代管設備，減輕高地社區居民負擔。

積極爭取民進黨新北市長提名的吳秉叡說，如果他是新北市長，將參考台北市做法，由新北市府分10年編列24億元預算，補助老舊高地社區改善自設加壓受水設備，解決長久用水問題。

陪同吳秉叡到場的議員陳永福說，相較台北市34個高地社區，新北市境內有115個高地社區、約5萬多個住戶，用水問題更急迫、嚴峻，新北市到4月27日才於前瞻計畫中補提政策評估，要解決高地社區用水問題。

新北市水利局副局長諶錫輝說，新北市從102年起每年編列約7千萬元經費，協助無自來水和高地社區改善供水管線，至今已投入3.7億元，外加新店區花園新城架設自來水管線1億元，現正想透過前瞻計畫向中央爭取41億元經費，改善新北市高地社區用水，也盼吳秉叡能在中央協助爭取。

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  • 吳秉叡（中）承諾當選市長後會協助高地社區解決用水問題。（記者翁聿煌攝）

    吳秉叡（中）承諾當選市長後會協助高地社區解決用水問題。（記者翁聿煌攝）

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