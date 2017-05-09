朱立倫邀立委談前瞻 吳秉叡質疑又要擋又要搶
2017-05-09 18:56
〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長朱立倫今天邀集轄內13位立委（12位區域、1位不分區）舉行「便當會」，簡報市府爭取前瞻計畫內容，希望結合民意代表力量，共同為新北市爭取建設。出席會議的立委吳秉叡質疑，國民黨團在立法院杯葛法案，朱立倫拚命要預算，「又要擋、又要搶」，根本互相矛盾。
吳秉叡表示，朱立倫上任以來，這是他第1次有機會和市長見面討論建設，希望透過今天的「便當會」當面溝通，了解什麼是新北市最迫切需要爭取的項目。
吳秉叡談到，國民黨團在立法院連續擋了3個星期，要求退回前瞻條例，不斷反對、杯葛法案，朱卻一直向中央要預算，「又要擋、又要搶」，他希望朱立倫發揮影響力，和國民黨立委溝通，大家願意共同努力爭取經費，否則條例連通過都不可能，「根本不可能談預算」。
媒體詢問，現在舉行「便當會」，是否為時已晚？
吳秉叡回應，前瞻計畫的預算大門還沒關起來，現在談的是條例，條例還在審查階段，可以提案修改，歡迎各位立委提出意見，但是不要擋住法案，行政院已表示6月以前還有討論空間，現在關起門來不願討論的是國民黨團。至於便當會，是上週他和幾位立委開記者會，要求朱立倫出面溝通，才有今天的會議。
吳秉叡認為，新北市政府與立法院國民黨團溝通互相矛盾，國民黨團全力杯葛法案，朱立倫卻要求預算，非常矛盾。
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