吳敦義數落民進黨執政 搞得連WHA都無法參加

2017-05-09 18:48

〔記者李立法／屏東報導〕國民黨主席候選人吳敦義今天到屏東市拉票時，數落民進黨執政後造成兩岸關係緊繃，台灣連世界衛生大會（WHA）都沒辦法參加，國民黨若能在2020年拿回執政權，一定在一中各表及92共識下，重建兩岸和平。

前副總統吳敦義下午在屏東縣議長周典論等人陪同下，前往眷村改建後的崇大及崇仁新村爭取軍眷黨員支持，吳敦義強調他的黨、政資歷最豐富，有能力帶領國民黨重返榮耀，也有信心在明年地方公職選舉取得勝利，進而在2020年拿回執政權。

吳敦義批抨蔡英文總統上任後不思如何提升經濟，只會搞清算鬥爭，連無辜的婦聯會及救國團都受波及，年金改革大失民心，還搞得企業要出走，假如國民黨執政，絕不搞一例一休，絕不搞勞資衝突，要把企業留在台灣。

吳敦義隨後並前往縣議會為參加520國民黨改選監票講習的人員打氣，黨部在屏東縣各鄉鎮設有36個投開票所，每位候選人陣營在各投開票所可指派2名監票員，全程掌握投開票情形，屏東縣具投票權的國民黨員近2萬人，全力幫吳敦義操盤的周典論預估吳可在屏東拿下6成以上選票。