柯P被爆料「戒嚴時和營長對幹」 網友直呼好狂

台北市長柯文哲到航空特戰部隊和六軍團勞軍，提到自己了解軍人的辛苦，對軍旅回憶相當難忘。（翻攝自柯文哲臉書）

2017-05-09 19:43

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲到航空特戰部隊和六軍團勞軍，提到自己了解軍人的辛苦，對軍旅回憶相當難忘，臉書留言中則有一名自稱曾是柯市長班兵的網友爆料，柯P擔任衛生排排長時，為了弟兄權益直接和營長抗命對幹，讓班兵們既擔心又佩服，網友也直呼「柯排好狂」。

柯文哲與台北市府團隊選在端午節前前往勞軍，提到自己「曾經在269師步兵營當過衛生排排長，這段五味雜陳的軍旅回憶，直到現在還是難以忘懷。」一名網友則在臉書貼文底下留言回應，「報告市長，269D1BHQ的回憶不僅你五味雜陳，身為你的班兵也是印象深刻啊！尤其是普測時在北考部你翻桌的那一段過程！我們這些菜鳥都怕你被送軍法，我們也見識到你認為對的事就要堅持的魄力。」

在不少網友追問下，留言者才詳述故事經過，他表示，解嚴之前一年，柯P當時是預官擔任衛生排排長，營長為了應付北考部，下令打掃營區所有廁所並「封起來不准上」，柯P直言「這命令不合人道主義」，當場在全連面前和營長吵起來，營長甚至威脅「這是抗命」，柯P則嗆聲「要不要送軍法隨便你」，讓大家嚇了一大跳。

最後是在營部幕僚調解下，由副營長監督衛生排照樣封掃廁所，大家則到營區隔壁的國小上廁所，柯P則歸建師部衛生營診所。

對於柯文哲被爆料抗命營長，網友紛紛回應表示「柯排好狂」、「還在戒嚴，這樣對幹真的狂」、「從以前就開始狂」。網友還加碼提到，柯P能全身而退，是因為在一次「師對抗翻車事故」中處理得宜，不然「搞不好就要死人了」，柯P也因此在退伍時獲得陸軍獎狀。