立院院會今開不到半小時 前瞻條例決戰週四

2017-05-09 18:02

〔記者鄭鴻達／台北報導〕為拖延前瞻基礎建設特別條例草案審查，立法院國民黨黨團祭出超越「為反對而反對」的「反對自己的反對」策略，由黨團對自家所提異議提案表達異議，讓主持會議的立法院副院長蔡其昌當場傻眼，上午院會才進行15分鐘便宣布休息，直到下午5時重新開會，用14分鐘處理完臨時提案後即散會，前瞻條例下次將在週四委員會進行審查。

蔡其昌上午宣布院會開始後，依程序宣讀當日之報告事項第4案，但國民黨黨團書記長王育敏等國民黨立委，隨即出聲反對，蔡要求王提出書面提議，被王反嗆「不會主持就下台！」「有異議就是要表決！」一旁的民進黨立委莊瑞雄見狀諷刺，要王「熟讀議事程序」。

由於藍委連喊有異議，蔡其昌表明「主席站在這裡等你們（提）」，藍委隨後提書面提案，再對其所提異議表達異議，讓蔡傻眼痛批「國民黨太離譜，你們是一個黨還兩個黨，這樣會開不下去」，迫使院會才進行15分鐘即宣布休息，直到下午5時才重新開會，於處理數個臨時提案14分鐘後宣布散會。

曾任民進黨團幹事長的蔡其昌會後表示，過去民進黨都是採「案海戰術」，且是針對不願通過的提案來杯葛，但昨日並未排國民黨團反對的案子進院會，且在報告事項決戰很怪，搞不懂國民黨策略，自己反對自己的提案很奇怪，應理性討論究竟實質反對什麼。

由於立法院經濟委員會10日預定只處理農委會預算解凍案，要到週四11日，才會進行前瞻基礎建設特別條例審查，由於國民黨團反對民進黨立委邱議瑩擔任主席，屆時將由民進黨立委高志鵬繼續擔任會議主席，國民黨團屆時將採取何種杯葛作法，仍有待觀察。