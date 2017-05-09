| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌
 首頁 > 政治

立院院會今開不到半小時 前瞻條例決戰週四

2017-05-09  18:02

〔記者鄭鴻達／台北報導〕為拖延前瞻基礎建設特別條例草案審查，立法院國民黨黨團祭出超越「為反對而反對」的「反對自己的反對」策略，由黨團對自家所提異議提案表達異議，讓主持會議的立法院副院長蔡其昌當場傻眼，上午院會才進行15分鐘便宣布休息，直到下午5時重新開會，用14分鐘處理完臨時提案後即散會，前瞻條例下次將在週四委員會進行審查。

蔡其昌上午宣布院會開始後，依程序宣讀當日之報告事項第4案，但國民黨黨團書記長王育敏等國民黨立委，隨即出聲反對，蔡要求王提出書面提議，被王反嗆「不會主持就下台！」「有異議就是要表決！」一旁的民進黨立委莊瑞雄見狀諷刺，要王「熟讀議事程序」。

由於藍委連喊有異議，蔡其昌表明「主席站在這裡等你們（提）」，藍委隨後提書面提案，再對其所提異議表達異議，讓蔡傻眼痛批「國民黨太離譜，你們是一個黨還兩個黨，這樣會開不下去」，迫使院會才進行15分鐘即宣布休息，直到下午5時才重新開會，於處理數個臨時提案14分鐘後宣布散會。

曾任民進黨團幹事長的蔡其昌會後表示，過去民進黨都是採「案海戰術」，且是針對不願通過的提案來杯葛，但昨日並未排國民黨團反對的案子進院會，且在報告事項決戰很怪，搞不懂國民黨策略，自己反對自己的提案很奇怪，應理性討論究竟實質反對什麼。

由於立法院經濟委員會10日預定只處理農委會預算解凍案，要到週四11日，才會進行前瞻基礎建設特別條例審查，由於國民黨團反對民進黨立委邱議瑩擔任主席，屆時將由民進黨立委高志鵬繼續擔任會議主席，國民黨團屆時將採取何種杯葛作法，仍有待觀察。

廣告
  • 由於國民黨黨團之杯葛，立法院院會最後僅處理臨時提案後，隨即宣布散會。（記者鄭鴻達攝）

    由於國民黨黨團之杯葛，立法院院會最後僅處理臨時提案後，隨即宣布散會。（記者鄭鴻達攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 前瞻計畫 杯葛 王育敏 蔡其昌
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
-
清爽菜色✧番茄牛腩
熱炒✧青木瓜燜絞肉
好下飯✧蒜香豆腐蚵
如何挑選保存青椒？
轉寄

標題：立院院會今開不到半小時 前瞻條例決戰週四


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月9日‧星期二‧丁酉年四月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.