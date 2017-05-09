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洪秀柱新竹市造勢 送眷村婆婆媽媽康乃馨
2017-05-09 17:45
［記者洪美秀／新竹報導］參選國民黨主席的現任黨主席洪秀柱今天下午到新竹市舉辦造勢活動，適逢母親節前夕，她也分送康乃馨給武陵社區的眷村婆婆媽媽們，強調女性的偉大，她說，自己雖個頭小，，但站在巨人肩上，就更能展現力量，她說，台灣現在面臨各種危機，台灣與中國同屬一個中國，只是現在各自分治，要互相尊重，她也強調反台獨立場，鼓勵年輕人站出來改革。
洪秀柱左批民政黨執政近1年的各項政策，包括食安不安，連雞蛋也不能吃，右打前瞻建設，讓人民有後顧之憂，更說年金改革是政府對不起公務員，改變原先的契約，應該把經濟弄好，讓大家都有錢領，而不是算誰領得多、誰領得少。
洪秀柱也自我陶侃這1年受盡很多委屈，包括民進黨通過的黨產條例，讓她這個國民黨黨主席幾乎發不出薪水，更進行政治追殺和社會對立，她說，自己個頭雖小，但力量大，雖是女性，但有勇氣撐起一片天，她強調，未來是年輕人的天下，以法國新當選的總統馬克宏為例，認為年輕就是世代改革的基礎，未來她當選黨主席，一定重用年輕人。
洪秀柱也藉母親節前夕送康乃馨給到場的眷村婆婆媽媽們，肯定女性的力量，呼籲黨員團結，年輕人站出來，她有信心用女性的柔情和堅定再造國民黨。
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