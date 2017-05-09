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反前瞻 郝龍斌發起線上連署

2017-05-09  14:48

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長朱立倫積極爭取前瞻計畫補助，國民黨主席候選人郝龍斌卻在臉書發起「反前瞻」線上連署，要求退回前瞻計畫，郝龍斌今天早上出席新北市活動受訪表示，他完全支持朱立倫的立場，了解軌道運輸就知道，只有在北北基桃才有經濟效益，錢花在沒有意義的中南部軌道運輸，沒辦法維持損益，甚至經營不下去。

郝龍斌說，前瞻計畫很多都是沒有設計規畫，甚至沒有可行性評估，8800億拿來選舉綁樁，沒有一塊錢用在小孩身上，也沒有一塊錢用在青年身上，一般民生經濟用得也很少；他說，從之前推動核災食品公投連署中，充分了解必須有廣大的民眾不支持，民進黨才會適可而止，強調他發起網路連署，是希望民進黨能退回前瞻。

如此一來是否與朱立倫的立場不同，郝龍斌說，他完全支持朱立倫的立場，三環三線經過完整評估，而且已經準備實施，現在沒有經費，卻把錢拿去做沒有意義的中南部的軌道運輸，真正了解軌道運輸就知道，軌道運輸工程只有在北北基桃才有經濟效益，「生孩子要想到養孩子怎麼養」。

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  • 郝龍斌推「反前瞻」線上連署，但表態完全支持朱立倫的軌道建設論點。（記者何玉華攝）

    郝龍斌推「反前瞻」線上連署，但表態完全支持朱立倫的軌道建設論點。（記者何玉華攝）

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